Wrocław. Śmierć 25-letniego Ukraińca. Mariusz Kamiński reaguje

WIADOMOŚCI LOKALNE

- Mogą się zdarzać sytuacje nieakceptowalne i w takich sytuacjach są wyciągane konsekwencje. Na pewno nie będziemy linczowali policjantów pod wpływem niesprawdzonych i niezweryfikowanych przekazów - tak do sprawy śmierci m.in. 25-letniego Ukraińca we Wrocławiu odniósł się w "Gościu Wydarzeń" minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. W związku ze sprawą zawieszonych zostało czterech funkcjonariuszy. Reporterzy Polsat News dotarli do nagrań, na których widać zachowanie 25-latka kilka godzin przed śmiercią.

Zdjęcie Nagranie z monitoringu, do którego dotarł Polsat News / Polsat News