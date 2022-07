WIADOMOŚCI LOKALNE Policja zatrzymała grupę rowerzystów. Dostali 10 tys. złotych mandatu

Kierowcę ferrari zatrzymali funkcjonariusze patrolujący ulice Wrocławia nieoznakowanym radiowozem.



Wrocław: Pędził ferrari po centrum miasta

Mężczyzna znacznie przekroczył dozwoloną prędkość, jadąc przez centrum miasta. W obszarze zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Tymczasem na jednej z ulic 38-letni kierowca pędził 96 km/h.



Nie było to jednak jedyne wykroczenie kierowcy ferrari. Policjanci ukarali go także za niepełne wyposażenie samochodu, a dokładnie brak przedniej tablicy rejestracyjnej i niewłaściwą nalepkę kontrolną.

2500 zł mandatu dla kierowcy ferrari

Łącznie kierowca ferrari otrzymał 2500 zł mandatu oraz dziewięć punktów karnych.

1000 zł i osiem punktów karnych przewiduje taryfikator za przekroczenie prędkości o 46 km/h. Natomiast za kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu kierowca został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz jednym punktem karnym.