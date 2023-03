W niedzielę, podczas ogłoszeń na koniec mszy, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego we Wrocławiu poinformował, że poszukiwani są wolontariuszy. Chętne osoby miałby pełnić nocne dyżury przy pomniku św. Jana Pawła II.

Wrocław. Parafia szuka wolontariuszy do nocnych dyżurów

"Parafianka słyszała rozmowę kilku młodych mężczyzn, umawiających się na zniszczenie naszego pomnika św. J.P.II. Usiłowanie zniszczenia może nastąpić w pobliżu daty 2 kwietnia. Rada Parafialna zaproponowała nocne dyżury przy pomniku"- podano podczas ogłoszeń.

Parafia zaproponowała, by dyżury nocne rozłożyć na dwie zmiany - I od godziny 24:00 do 3:00, a II w godzinach 3:00-6:00. Chętnym zapewniona będzie kawa i herbata oraz dostęp do toalet. Dodano, że potrzebnych jest 30 osób, wtedy wolontariusze mieliby dyżur raz w tygodniu.

Parafia zainstalowała dodatkową kamerę i powiadomiono policję

Parafia poinformowała, że podjęto również inne środki, by odstraszyć potencjalnych wandali. Przy pomniku Jana Pawła II zainstalowano kamerę (łącznie jest ich trzy, rejestrują obraz przez całą dobę - red.).

O planach zniszczenia pomnika, o których doniosła jedna z parafianek, poinformowano także policję.