W ostatnią niedzielę we Wrocławiu matka pozostawiła swoje dziecko w oknie życia . Niemowlę znalazła siostra Otylia, przełożona wspólnoty boromeuszek , która akurat tego dnia pełniła dyżur przy oknie życia . Na co dzień ma inne obowiązki, ale tym razem wszystkie zakonnice pojechały na spotkanie do Trzebnicy .

- Nie ukrywam, że byłam zestresowana, bo to moje pierwsze dziecko w oknie życia. Dyżuruję bardzo sporadycznie. Kiedy szłam rano do kaplicy, usłyszałam alarm. Zeszłam szybko do okna. Na początku zobaczyłam torbę. Pomyślałam, że ktoś zostawił jakieś rzeczy, bo to się zdarza. Ale po chwili, jak podeszłam bliżej, zauważyłam ruszającą się rączkę. To było przejmujące przeżycie. Na szczęście dziecko było zaopiekowane i zadbane - opowiada "Gościowi Niedzielnemu" s. Otylia.