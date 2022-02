Do napadu doszło w piątek rano we Wrocławiu. Do domu dyrektorki kancelarii Sejmiku Dolnośląskiego Anny K. weszło trzech mężczyzn w roboczych strojach i budowlanych kaskach - informuje RMF FM.

- Potwierdzamy, że zaatakowana kobieta to nasza urzędniczka - powiedział polsatnews.pl Michał Nowakowski, rzecznik prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.



Napastnicy uciekli

Napastnicy obezwładnili 49-latkę, a wokół szyi owinęli jej taśmę. W trakcie ataku doszło do szamotaniny, podczas której kobieta zraniła jednego z agresorów

Chwilę później do domu wrócił ze spaceru z psem jeden z domowników. To spłoszyło sprawców, którzy uciekli. Z domu prawdopodobnie nic nie zginęło.



- Nikt nie doznał poważniejszych obrażeń - poinformował polsatnews.pl nadkom. Kamil Rynkiewicz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu.

- Na miejscu zdarzenia pracują policjanci z grupy dochodzeniowo śledczej. Policja prowadzi poszukiwania sprawców najścia - dodał policjant.