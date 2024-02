Wrocław na czele w rankingu miast przyszłości. "Przykład do naśladowania"

"Cieszy fakt, że nasze miasto jest zauważane i doceniane za granicą jako przykład do naśladowania. To również zasługa naszych mieszkańców i wszystkich, którzy budują to miasto na co dzień. Dziękuję Wam za to!" - napisał na Facebooku Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, publikując jednocześnie rankingi wygranych miast.