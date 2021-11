Wrocław. Miał ostrzelać autobus. Grozi mu pięć lat więzienia

28-letni mężczyzna podejrzany o oddanie strzałów z wiatrówki do zaparkowanego autobusu komunikacji podmiejskiej we Wrocławiu usłyszał zarzuty. Za uszkodzenia mienia i narażenia zdrowia i życia kierowcy pojazdu grozi mu do 5 lat więzienia.

Zdjęcie Wiatrówka, z której oddano strzały / Policja Wrocławska /