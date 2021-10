Wrocław: Mała dziewczynka błąkała się po ulicach miasta. Opiekunowie poszukiwani

Wrocławska policja poszukuje opiekunów małej dziewczynki, która w piątek rano sama szła ulicą Odrzańską. Dziecko ma ok. trzech-czterech lat, w momencie znalezienia nie było ubrane adekwatnie do warunków pogodowych. Dziewczynka została przewieziona do jednego z wrocławskich szpitali.

Zdjęcie Policjanci szukają rodziców dziewczynki / Policja Wrocławska /