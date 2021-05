​Funkcjonariusze z placówki straży granicznej we Wrocławiu-Strachowicach we wtorek interweniowali na pokładzie samolotu wobec agresywnego pasażera, który nie stosował się do poleceń kapitana. Ukarano go mandatem.

Rzecznik prasowy komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Joanna Konieczniak poinformowała, że we wtorek funkcjonariusze straży granicznej z placówki we Wrocławiu-Strachowicach podjęli interwencję na pokładzie samolotu, który przyleciał z Londynu do Wrocławia.

- Lecąc samolotem z Londynu, 42-letni pasażer pomimo wielokrotnego upominania przez załogę samolotu nie chciał wypełnić karty lokalizacyjnej, dodatkowo ubliżał załodze, demonstrując w ten sposób swoje niezadowolenie. Na prośbę kapitana statku funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych wkroczyli na pokład samolotu. Pasażer został wyprowadzony z samolotu i doprowadzony do pomieszczeń służbowych - powiedziała rzecznik.

Dodała, iż pod opieką funkcjonariuszy straży granicznej 42-latek był już bardzo spokojny, nie trzeba było stosować wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Mężczyzna za swoje zachowanie na pokładzie samolotu ukarany został mandatem karnym.