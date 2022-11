- Otrzymaliśmy zgłoszenie o prawdopodobnym wybuchu opony. Na miejsce zostały zadysponowane trzy zastępy straży pożarnej. Sprawą zajmuje się policja - powiedział w rozmowie z Interią oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu st. kpt. Tomasz Szwajnos.

"Wybuch miał miejsce w samochodzie marki renault na ukraińskich numerach rejestracyjnych" - podaje portal "Gazeta Wrocławska". "Ładunek wybuchowy miał zostać umieszczony na nadkolu" - czytamy.

Wybuch na parkingu przed centrum handlowym. Policja: Ranna jedna osoba

Jak informuje wrocławska policja, o godz. 13 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że na parkingu przy centrum handlowym Marino doszło do zdarzenia, w wyniku którego uszkodzony został zaparkowany tam pojazd.



W wyniku zdarzenia poszkodowana została znajdująca się w pobliżu kobieta, w wieku ok. 40 lat. - Została przetransportowana w stanie niezagrażającym życiu do jednego z wrocławskich szpitali - przekazał sierż. szt. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.



"Gazeta Wrocławska" informuje, że uszkodzonych zostało kilka aut. Parking jest zabezpieczany przez policję. Z placu usuwane są uszkodzone pojazdy.