Wrocław. Antyszczepionkowcy zdewastowali przystanek mobilnego punktu szczepień

We Wrocławiu od dłuższego czasu jeździ mobilny punkt szczepień, który mieści się w autobusie MPK. Mieszkańcy są tam szczepieni preparatem firmy Johnson&Johnson. Jak podał prezes MPK, do tej pory zaszczepiono 3450 osób.

Do zniszczenia przystanku doszło w niedzielę we Wrocławiu w dzielnicy Leśnica.



- Każdy taki akt wandalizmu i tchórzostwa, jak ten z Leśnicy, jeszcze bardziej motywuje mnie i zespół do pracy przy szczepieniach przeciw COVID-19 - mówi prezes MPK Wrocław.

Krzysztof Balawejder zadeklarował wydłużenie akcji szczepień do 8 sierpnia. Według niego to da kolejne 300 osób zaszczepionych. Prezes MPK Wrocław poinformował o sprawie policję oraz oferuje 4 tys. zł nagrody dla osoby, która wskaże sprawcę.



"Ciemnota przegra z nauką"

Prezes MPK w poście na Facebooku napisał, że "wasze malunki na wiacie zapewniły nam w niedzielę rekordową frekwencję". Swój wpis w mediach społecznościowych prezes zakończył słowami: "Ciemnota zawsze na końcu przegra z faktami, nauką i rozumem".

"Szczepciobus" to wspólna akcja Miasta Wrocław, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, MPK Wrocław i dolnośląskiego NFZ. Partnerem medycznym akcji jest natomiast Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET.