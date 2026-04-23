Woda w okolicy Jeleniej Góry nie nadaje się do picia. Wykryli skażenie

Marta Stępień

Ponad trzy tysiące mieszkańców mniejszych miejscowości w okolicy Jeleniej Góry na Dolnym Śląsku pozbawionych jest dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto skażenie bakterią E. coli.

Woda nie nadaje się do spożycia w powiecie karkonoskim
Na powiecie karkonoskim wykryto obecność bakterii E. coli w wodociągu

W skrócie

  • Ponad trzy tysiące mieszkańców kilku miejscowości w okolicy Jeleniej Góry zostało pozbawionych dostępu do wody pitnej.
  • W wodociągu sieciowym Podgórzyn potwierdzono obecność bakterii Escherichia coli w próbce wody pobranej we wtorek.
  • Woda nie nadaje się do picia, mycia ani kąpieli, a mieszkańcom dostarczana jest woda beczkowozami.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Stwierdzam brak przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Podgórzyn" - przekazał w środę powiatowy inspektor sanitarny w Jeleniej Górze.

W oświadczeniu czytamy, że w pobranej we wtorek próbce wody potwierdzono obecność bakterii Escherichia coli.

Skażenie bakterią E. coli. Problem dotyczy kilku miejscowości

Bez dostępu do wody pitnej z wodociągu, zaopatrującego mniejsze miejscowości w okolicy Jeleniej Góry w powiecie karkonoskim na Dolnym Śląsku, pozostaje ponad trzy tysiące osób.

W komunikacie podano, że wodociąg sieciowy Podgórzyn, zaopatruje miejscowości Podgórzyn, Marczyce, Staniszów, Zachełmie: ul. Podzamcze; Przesieka: ul. Dolina Czerwienia, ul. Droga do Wodospadu, ul. Kamienna, ul. Turystyczna nr 1, 2, 3 i 5, ul. Droga Turystyczna, ul. Przeskok, ul. Na Skałkach, ul. Spadzista, ul. Gliwicka, ul. Bukowy Gaj, ul. Brzozowe Wzgórze; Sosnówka: ul. Liczyrzepy do nr 20, ul. Złoty Widok, ul. Szkolna, ul. Strażacka, ul. Wiosenna, ul. Tyrolska, ul. Zielona Dolina, ul. Karkonoska, ul. Ptasia, ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Jeleniogórska, ul. Jesienna.

Woda nie nadaje się do spożycia

"Pracownicy czyszczą i odkażają instalację" - poinformowano w komunikacie służb sanitarnych.

Woda nie nadaje się do celów spożywczych, a także do mycia i kąpieli. Może być używana jedynie do urządzeń sanitarnych (WC). Gmina Podgórzyn dostarcza mieszkańcom wodę beczkowozami.

Przydacz o braku spotkania Macron-Nawrocki: Premierowi Tuskowi bardzo zależało, by wizyta Macrona nie odbyła się w WarszawiePolsat NewsPolsat News

Najnowsze