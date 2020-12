Kierujący osobowym fordem 21-latek w wigilijną noc wjechał do rzeki, a następnie wydostał się z zatopionego auta i zbiegł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna po kilkudziesięciu minutach został zatrzymany w pobliskiej wiosce. Okazało się, że w jego organizmie wykryto 2,4 promila alkoholu. Miał on także orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zdjęcie Zatopione auto zostało wyciągnięte przez straż pożarną /Polsat News

O godzinie 1 w nocy, 25 grudnia, do policjantów dotarła wiadomość o tym, że w pobliżu miejscowości Henrykowice (Dolnośląskie) do rzeki "wpadł jakiś samochód". Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce zorientowali się, że za kierownicą zatopionego forda nikogo nie ma.

Rezultatu nie przyniosły także poszukiwania w okolicznych wodach i przeszukanie terenu.

Wezwana straż pożarna wyciągnęła auto. Przetransportowano je na zabezpieczony przez policję parking strzeżony. Mundurowi ruszyli do pobliskiej wioski, gdzie - jak udało im się ustalić - zamieszkiwał właściciel pojazdu.

Wydostał się z pojazdu o własnych siłach

Okazało się, że samochód prowadził 21-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego. Mężczyzna stracił panowanie nad autem i wjechał do rzeki, a następnie wydostał się z pojazdu o własnych siłach i uciekł.

Przeprowadzone badanie wykazało, że jest nietrzeźwy - w jego krwi wykryto 2,4 promila alkoholu. Miał także orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Teraz za popełnione przestępstwa drogowe odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia.





