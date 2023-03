Wieźli urnę z prochami na pogrzeb. Zatrzymała ich policja, staną przed sądem

Oprac.: Dawid Zdrojewski WIADOMOŚCI LOKALNE

Do niecodziennego zdarzenia doszło we Wrocławiu. Patrol policji zatrzymał pojazd, w którym przewożona była urna z prochami na pogrzeb. Podczas kontroli okazało się, że obydwaj pracownicy zakładu pogrzebowego nie mają prawa jazdy. Sprawa trafi do sądu.

Zdjęcie Pracownicy zakładu pogrzebowego wieźli urnę z prochami / KMP Wrocław / materiały prasowe