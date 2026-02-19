W skrócie Na skrzyżowaniu ul. Oławskiej i Krasińskiego we Wrocławiu doszło do pęknięcia rury, co spowodowało zalanie ulic i tunelu oraz brak wody dla mieszkańców.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało o obniżeniu ciśnienia wody w całym mieście oraz możliwych przerwach w dostawie wody na wybranych ulicach.

Komunikacja miejska została częściowo wstrzymana i przekierowana objazdami przez inne ulice miasta.

W rozmowie z Interią kpt. Damian Górka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wskazał, że do awarii doszło na skrzyżowaniu ul. Oławskiej i Krasińskiego. Usterka została wykryta przed godz. 10.

Kpt. Górka dodał, że na miejsce wysłano trzy zastępy straży pożarnej. Specjaliści pracują na skrzyżowaniu ulic Oławskiej i Krasińskiego oraz ulic Krasińskiego i Podwale. Awaria nastąpiła w miejscu, gdzie łączą się cztery nitki sieci wodociągowej.

Jak potwierdził kpt. Górka, woda wylewa się na ulicę i zalewa także tunel pod Galerią Dominikańską. Zgodnie z ustaleniami "Gazety Wrocławskiej", dodatkowo uszkodzona została jezdnia przy budynku, w którym mieści się restauracja OVO.

We Wrocławiu pękła rura. Woda zalewa ulice

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu udostępniło komunikat, w którym wskazano, że ze względu na awarię "ciśnienie wody na terenie całego miasta zostało obniżone". "Planowany czas przywrócenia regularnego ciśnienia o godz. 12" - czytamy.

"Nasze brygady są już na miejscu i będą przystępować do wyłączenia fragmentu magistrali" - zapewnił z kolei prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Dodatkowo MPWiK wskazało, że w związku z usterką do godz. 14 może nastąpić przerwa w dostawie wody w wybranych budynkach na ulicach Emila Zegadłowicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Kleczkowskiej.

Awaria magistrali wodociągowej we Wrocławiu. Duże utrudnienia

Komunikat wydało dodatkowo Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu, wskazując, że pojazdy komunikacji miejskiej nie mogą przejechać przez ul. Oławską. Autobusy linii 125 oraz 146 są kierowane objazdami przez Rondo Reagana, ul. Szczytnicką, Most Pokoju, Pl. Wróblewskiego, ul. Pułaskiego, ul. Małachowskiego.

Autobusy linii 110, 112, 113, 114, 120 spod Galerii Dominikańskiej jadą przez Podwale. Pojazdy linii A kierowane są z kolei objazdami d Mostu Pokoju przez Pl. Wróblewskiego, ul. Pułaskiego, Małachowskiego.

