W skrócie Wichura przeszła przez Wrocław, powodując liczne szkody i powalenie drzew.

Straż pożarna interweniowała ponad 50 razy z powodu skutków silnego wiatru.

Władze apelują o ostrożność, a IMGW ostrzega przed kolejnymi podmuchami w całym regionie.

Władze Wrocławia poinformowały o skutkach wichury, która w czwartek przeszła nad miastem. Jak przekazano, porywy wiatru dochodziły tam do 75km/h.

Powalone drzewa, uszkodzone pojazdy. Wichura we Wrocławiu

W związku z załamaniem pogody strażacy mają pełne ręce pracy.

"Na godz. 15:30 we Wrocławiu z powodu silnego wiatru Państwowa Straż Pożarna interweniowała już 55 razy" - czytamy w komunikacie Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

"Zgłoszenia dotyczyły głównie powalonych drzew, uszkodzonych pojazdów przez spadające konary, a także dwóch drzew, które oparły się o budynki przy ul. Tęczowej oraz ul. Granicznej" - wyjaśniono.

Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o ostrożność.

W kolejnym komunikacie, opublikowanym po godz. 17 poinformowano o interwencji strażaków przy ulicy Tęczowej 31, gdzie silny wiatr powalił drzewo na budynek. Nie obyło się jednak bez komplikacji.

"Niestety dojazd do posesji był zastawiony - pięć zaparkowanych aut blokowało wjazd dla wozów ratowniczych. Straż Pożarna i Straż Miejska wezwały lawetę, by umożliwić dostęp do budynku" - przekazały władze miasta.

Na czas działań strażaków, mieszkańcy zostali ewakuowani do podstawionego autobusu MPK.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Wcześniej w czwartek ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 14 województw, w tym dolnośląskiego, wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak poinformowano, porywy wiatru wyniosą do 85 km/h, a na Wybrzeżu do 115 km/h.

Ostrzeżenia I stopnia dotyczą całego województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i łódzkiego oraz dla północnych powiatów województwa opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Ostrzeżenia II stopnia obejmują część województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Na pozostałym obszarze tych województw obowiązują ostrzeżenia I stopnia.

Na zachodzie kraju ostrzeżenia będą obowiązywać do godzin popołudniowo-wieczornych, a w centrum do północy. Alerty na Wybrzeżu i Podlasiu pozostaną w mocy do godzin porannych 31 października.

