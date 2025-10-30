Wichura we Wrocławiu. Władze miasta apelują do mieszkańców
Nad Wrocławiem przeszła w czwartek nawałnica, której towarzyszyły silne podmuchy wiatru. Wichura powaliła kilka drzew oraz spowodowała inne szkody. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o ostrożność. O możliwości występowania tego typu zjawisk atmosferycznych informował wcześniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Władze Wrocławia poinformowały o skutkach wichury, która w czwartek przeszła nad miastem. Jak przekazano, porywy wiatru dochodziły tam do 75km/h.
Powalone drzewa, uszkodzone pojazdy. Wichura we Wrocławiu
W związku z załamaniem pogody strażacy mają pełne ręce pracy.
"Na godz. 15:30 we Wrocławiu z powodu silnego wiatru Państwowa Straż Pożarna interweniowała już 55 razy" - czytamy w komunikacie Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
"Zgłoszenia dotyczyły głównie powalonych drzew, uszkodzonych pojazdów przez spadające konary, a także dwóch drzew, które oparły się o budynki przy ul. Tęczowej oraz ul. Granicznej" - wyjaśniono.
Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o ostrożność.
W kolejnym komunikacie, opublikowanym po godz. 17 poinformowano o interwencji strażaków przy ulicy Tęczowej 31, gdzie silny wiatr powalił drzewo na budynek. Nie obyło się jednak bez komplikacji.
"Niestety dojazd do posesji był zastawiony - pięć zaparkowanych aut blokowało wjazd dla wozów ratowniczych. Straż Pożarna i Straż Miejska wezwały lawetę, by umożliwić dostęp do budynku" - przekazały władze miasta.
Na czas działań strażaków, mieszkańcy zostali ewakuowani do podstawionego autobusu MPK.
IMGW ostrzega przed silnym wiatrem
Wcześniej w czwartek ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 14 województw, w tym dolnośląskiego, wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak poinformowano, porywy wiatru wyniosą do 85 km/h, a na Wybrzeżu do 115 km/h.
Ostrzeżenia I stopnia dotyczą całego województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i łódzkiego oraz dla północnych powiatów województwa opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.
Ostrzeżenia II stopnia obejmują część województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Na pozostałym obszarze tych województw obowiązują ostrzeżenia I stopnia.
Na zachodzie kraju ostrzeżenia będą obowiązywać do godzin popołudniowo-wieczornych, a w centrum do północy. Alerty na Wybrzeżu i Podlasiu pozostaną w mocy do godzin porannych 31 października.