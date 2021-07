We Wrocławiu ginęły paczki z pojazdów kurierów. Sprawca to 16-latek

Jakiś czas temu policjanci otrzymali informację o paczkach, które w niewyjaśniony sposób ginęły z pojazdów kurierskich na terenie wrocławskiego Starego Miasta. Funkcjonariusze z komisariatu przy Trzemeskiej na podstawie zabezpieczonego monitoringu i zebranego materiału dowodowego namierzyli i zatrzymali młodego mężczyznę podejrzewanego o liczne kradzieże - informuje sierżant Aleksandra Rodecka z Komendy Milejskiej Policje we Wrocławiu.

Według doniesień policji do kradzieży doszło kilkukrotnie. 16-letni wrocławianin korzystał z nieuwagi kurierów i wyciągał paczki z pojazdów dostawczych. Czasem też dochodziło do włamania się do pojazdu.



Wyciągał paczki z samochodów dostawczych

- 16-latek nie tylko dokonywał kradzieży paczek, wyczekując na moment nieuwagi pracownika firmy kurierskiej, ale też włamywał się do zamkniętych pojazdów, uszkadzając ich drzwi - informuje Rodecka.

Wartość skradzionych rzeczy policja oszacowała na 8 tys. złotych.

Policjanci powiadomili o całej sprawie sąd rodzinny. To właśnie sąd zadecyduje o dalszych losach tego młodego człowieka, który podejrzewany jest o popełnienia dwóch przestępstw - kradzieży oraz kradzieży z włamaniem. Obecnie mundurowi prowadzą czynności mające na celu odzyskanie utraconego mienia, którego wartość łącznie wynosi prawie 8 tysięcy złotych.