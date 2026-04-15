Użyli podstępu, napadli na konwój z gotówką. Trwa obława na sprawców

Paweł Sekmistrz

Policja prowadzi obławę na sprawców napadu na konwój z gotówką, do którego doszło w środę przed południem we Wrocławiu. Napastnicy celowo spowodowali kolizję, by zatrzymać pojazd. Z jego wnętrza skradzione zostały pieniądze.

Radiowóz policyjny z włączonymi światłami na dachu i napisem 'Policja' podczas obławy na sprawców napadu.
Policja prowadzi obławę na sprawców napadu na konwój

Do ataku na konwój, przewożącego gotówkę, doszło w środę przed południem w okolicach skrzyżowania ulicy Pereca i Lwowskiej we Wrocławiu.

Z relacji świadków, do których dotarła "Gazeta Wrocławska", wynika, że sprawcy doprowadzili do zderzenia, uniemożliwiając kierowcy dalszą jazdę.

Wrocław. Napadli na konwój z gotówką

Informacje te potwierdza wrocławska policja. - Samochód napastników uderzył w pojazd konwojentów - wyjaśniła w rozmowie z Interią podkom. Aleksandra Freus z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Po tym, jak samochód konwojentów został unieruchomiony, napastnicy weszli do środka, zabrali zeń transportowaną nim gotówkę i zbiegli.

Jak przekazała nam przedstawicielka policji, nikt nie doznał obrażeń w wyniku zdarzenia.

Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że w zdarzeniu uczestniczyło dwóch pracowników kantoru oraz dwóch napastników, którzy spowodowali wypadek.

Napad na konwój we Wrocławiu. Trwa obława

- Policjanci prowadzą intensywne czynności, związane z ustaleniem sprawców napadu - powiedziała podkom. Freus.

Nie wiadomo, jaką kwotę pieniędzy zdołali ukraść napastnicy. Na ten moment służby nie udzielają szczegółowych informacji, dotyczących zdarzenia oraz prowadzonych przez policję działań.

