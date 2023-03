Urodziła dziecko i pozwoliła je spalić. List gończy za Katarzyną Borczyk

Polkowicka policja, na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Głogowie, poszukuje 42-letniej Katarzyny Borczyk z miejscowości Czerńczyce gm. Grębcice (Dolnośląskie). To skazana prawomocnym wyrokiem kobieta, która za swój czyn miała spędzić cztery lata w więzieniu.

Do zbrodni doszło w 2016 roku w Radwanicach pow. polkowicki. Podczas porodu Katarzyna Borczyk nie wezwała pogotowia ratunkowego. Rodziła na stojąco, a noworodek miał jej upaść na podłogę i nie dawać oznak życia. Nie zainteresowała się jego stanem, a dwa dni po porodzie wyniosła dziecko do przydomowej kotłowni. Mąż kobiety spalił dziecko w kotłowni, co potwierdziły znalezione przez śledczych szczątki w piecu - informowała "Gazeta Wrocławska".

Oboje zostali aresztowani. W maju 2017 roku małżeństwo zostało skazane na dwa lata bezwzględnego więzienia. Jednak Sąd Okręgowy w Legnicy zaostrzył później wyrok na cztery lata. Mężczyzna stawił się we wskazanym zakładzie karym i odsiedział już zasądzony wyrok. Katarzyna Borczyk nie zrobiła tego i od kilku lat się ukrywa.

Poszukiwania Katarzyny Borczyk. Rysopis skazanej

Wzrost - 161-165 cm;

waga - 50-69 kg, sylwetka krępa (muskularna);

włosy - proste, ciemnoblond;

oczy wąsko rozstawione, oczy normalnie osadzone;

twarz - owalna, cera czerstwa.

W razie jakichkolwiek informacji o pobycie poszukiwanej należy kontaktowa się w Wydziałem Kryminalnym we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, telefon: 47 871 34 00, 47 871 35 02, email: dyzurny@wr.policja.gov.pl albo całodobowo nr 112.