Ukrainiec zaatakował ratowników medycznych we Wrocławiu. Zostanie deportowany

W skrócie We Wrocławiu 42-letni obywatel Ukrainy, będąc nietrzeźwym, zaatakował słownie i fizycznie ratowników medycznych podczas udzielania mu pomocy.

Po interwencji policji mężczyzna został obezwładniony, zatrzymany oraz usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej ratowników oraz zniszczenia mienia.

Po konsultacji medycznej mężczyzna został przekazany Straży Granicznej i ma zostać deportowany na Ukrainę.

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Ratownicy medyczni zostali wezwani do nieprzytomnego mężczyzny na ul. Białoskórniczej we Wrocławiu. W karetce 42-letni Ukrainiec niespodziewanie stał się agresywny.

Najpierw zaatakował medyków słownie, a następnie fizycznie. Potem zaczął także kopać w zabudowę karetki oraz w jej wyposażenie. W reakcji na jego zachowanie ratownicy opuścili karetkę i wezwali na pomoc policję.

Wrocław. Ukrainiec zaatakował ratowników. Zostanie deportowany

Mundurowi skutecznie obezwładnili mężczyznę. Jak się okazało, był on pijany - miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Ukrainiec wymagał pomocy medycznej, dlatego został przewieziony do szpitala. Po konsultacji został zatrzymany i usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej ratowników medycznych oraz zniszczenia mienia.

Ostatecznie 42-latek został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej celem wydalenia z kraju. Zostanie on deportowany na Ukrainę.

Atak na ratowników medycznych we Wrocławiu. Policja apeluje

Policjanci przypominają, że ratownicy medyczni, wykonując swoje obowiązki, mają prawo oczekiwać szacunku ze strony pacjenta. Powinni oni też oczekiwać, że osoba, do której zostali wezwani, nie będzie zachowywać się agresywnie wobec nich.

"Ratują ludzkie zdrowie i życie, często działając w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Każdy przypadek agresji wobec osób niosących pomoc spotka się ze stanowczą i zdecydowaną reakcją policji" - zadeklarowali mundurowi.

Znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej ratownika medycznego podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych jest przestępstwem zagrożonym karą więzienia.



