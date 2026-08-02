W skrócie Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu wyraził ubolewanie z powodu ataku 18-letniego Ukraińca na 30-letnią Polkę i podkreślił konieczność poniesienia odpowiedzialności przez sprawcę zgodnie z polskim prawem.

Placówka zaznaczyła, że przypadki pojedynczych przestępstw nie mogą wpływać na ocenę całej społeczności ukraińskiej, a także zaapelowała do obywateli Ukrainy o przestrzeganie prawa i szacunek wobec Polaków.

Do ataku nożownika doszło na wrocławskim Muchoborze, ofiara w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Sprawca został zatrzymany przez policję. Trwa śledztwo w tej sprawie.

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Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu opublikował na swojej stronie internetowej oświadczenie związane ze sobotnim atakiem 18-letniego mężczyzna z Ukrainy na 30-letnią Polkę. Do zdarzenia doszło na ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór.

Placówka na wstępie zaznaczyła, że z "przykrością przyjęła informację" o tym incydencie. "Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy.

"Obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce od pierwszych dni pełnoskalowej rosyjskiej agresji korzystają ze wsparcia i solidarności polskiego społeczeństwa. Każdy obywatel Ukrainy jest zobowiązany do poszanowania prawa, tradycji oraz norm społecznych państwa, które udzieliło schronienia milionom Ukraińców i niezmiennie wspiera Ukrainę" - podkreślono w komunikacie.

Atak Ukraińca na Polkę we Wrocławiu. Konsulat Generalny opublikował oświadczenie

Konsulat przypomniał przy tym, że "zdecydowana większość obywateli Ukrainy przebywających w Polsce to osoby przestrzegające prawa, które pracują, uczą się, płacą podatki i wnoszą swój wkład w rozwój lokalnych społeczności".

Jednocześnie placówka zaznaczyła, że pojedyncze przestępstwa "nie powinny rzucać cienia na całą społeczność ukraińską" i zaapelowała do Ukraińców o bezwzględne przestrzeganie polskiego prawa, okazywanie szacunku obywatelom Polski, pielęgnowanie dobrosąsiedzkich relacji oraz unikanie zachowań, które mogłyby zaszkodzić relacjom obu krajów.

"Wyrażamy współczucie osobie poszkodowanej i życzymy jej jak najszybszego powrotu do zdrowia. Mamy nadzieję na wszechstronne, obiektywne i bezstronne wyjaśnienie tej sprawy przez polskie organy ścigania" - zakończono.

Wrocław. 30-letnia Polka walczy o życie w szpitalu

Przypomnijmy, że do ataku doszło późnym sobotnim wieczorem w stolicy Dolnego Śląska. Zdarzenie w rozmowie z Interią potwierdziła podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

- Sprawca wkrótce po ataku został zatrzymany - przekazała, po czym dodała, że aresztowania dokonali funkcjonariusze kryminalni z komisariatu na Fabrycznej.

Sprawa została zakwalifikowana jako przestępstwo karne i jest przedmiotem śledztwa prokuratury. Na ten moment nie wiadomo, dlaczego mężczyzna zaatakował, ani czy ofiara i 18-latek się znali.

- Ofiarą ataku jest 30-letnia kobieta z Polski. Niestety jest w stanie krytycznym, jej życiu zagraża niebezpieczeństwo - podkreśliła Freus.

Lokalne media, w tym "Gazeta Wrocławska" i portal "TuWrocław", informowały, że do ataku doszło na jednej z klatek schodowych, gdzie nożownik miał wejść bezpośrednio za swoją ofiarą.





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