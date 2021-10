Ukradł samochód, prowadził pod wpływem narkotyków. Zatrzymali go w psim kojcu

Zatrzymanie 25-latka to efekt działań funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej policji w Polkowicach i Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Jak relacjonuje policja, funkcjonariusze otrzymali trzy zgłoszenia, które dotyczyły pary sprawców.

Trzy zgłoszenia i zatrzymanie pary sprawców

"Pierwsze zgłoszenie dotyczyło sytuacji zaobserwowanej przez kierujących, kiedy z zielonego samochodu, na środku drogi wysiadła młoda kobieta. Z relacji świadków wynikało, że była mocno zdezorientowana i jej stan wskazywał, że może być nietrzeźwa lub pod działaniem innych substancji. Policjanci natychmiast udali się na miejsce podejrzewając, że podłożem opisywanego przebiegu zdarzenia może być przestępstwo na tle seksualnym bądź przypadek handlu ludźmi" - czytamy w komunikacie służb.

Następne zgłoszenie dotyczyło kradzieży zielonego Renault na jednej z ulic w Lubinie. "Sprawcy mieli się przemieścić w kierunku gminy Grębocice" - ustalili funkcjonariusze. "Trzecie i ostatnie zgłoszenie dotyczyło irracjonalnie zachowującego się mężczyzny, który przyjechał zielonym samochodem na teren jednej z posesji w Grodowcu i... zaczął bawić się z pilnującym jej psem" - podaje policja.

Łącząc te trzy informacje służby podjęły decyzję o wysłaniu na teren posesji dużej grupy funkcjonariuszy. Kiedy policja dojechała na miejsce, znaleźli 25-latka siedzącego w kojcu dla psa, bawiącego się ze zwierzęciem. Mężczyzna pił też wodę z psiej miski.

"Zachowanie 25-letniego mieszkańca Legnicy wskazywało na silne odurzenie nieustalonymi jak dotąd substancjami, które przełożyło się na agresywne zachowanie wobec funkcjonariuszy, którzy byli zmuszeni obezwładnić agresora" - czytamy w komunikacie.

Zatrzymana została także 19-letnia mieszkanka Wałbrzycha, która wcześniej wysiadła ze skradzionego samochodu i także była pod wpływem substancji odurzających. O stanie zatrzymanych osób świadczy tez fakt, że poruszali się samochodem, w którym jedna z felg nie posiadała opony.

25-latek i 19-latka trafili do aresztu, a policja zwróciła skradziony samochód i znajdujący się wewnątrz sprzęt wędkarski właścicielowi. Obydwie zatrzymane osoby usłyszały zarzuty dwa dni później, kiedy przestały działań substancje, które przyjmowali.

Jak podaje policja, odpowiedzą oni za kradzież samochodu, a 25-latek dodatkowo za kierowanie samochodem mimo orzeczonych sądowych zakazów. Od mężczyzny została pobrana również krew do dalszych badań. Jeśli potwierdzą się przypuszczenia policjantów, to mieszkaniec Legnicy z uwagi na kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków usłyszy kolejny zarzut. Podejrzanym za wymienione czyny grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.