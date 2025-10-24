W skrócie 10-latek z Wrocławia uciekł z domu po kłótni z mamą.

Policja wykorzystała pasję chłopca do tramwajów i autobusów, koncentrując poszukiwania w pojazdach komunikacji miejskiej.

Policja przypomina, że nie należy wzbudzać w dzieciach braku zaufania do mundurowych.

Chwile grozy przeżyli rodzice 10-latka z Wrocławia po tym, jak ich syn zniknął z domu przez kłótnię z mamą. O zaginięciu dziecka szybko powiadomiono policję. Rodzice przekazali mundurowym, że chłopiec interesuje się tramwajami i autobusami. Ta informacja okazała się kluczowa.

Wrocław. 10-latek uciekł z domu. Przez kilka godzin jeździł komunikacją miejską

Jak przekazała policja w rozmowie z RMF FM, funkcjonariusze skupili się na sprawdzeniu wrocławskiej komunikacji miejskiej. Chłopca udało się dostrzec wśród pasażerów jednego z autobusów około godziny 22. Znajdował się na wysokości ul. Bora-Komorowskiego.

Po spotkaniu z policją 10-latek miał początkowo próbować okłamać ich co do swojej tożsamości.

- Myślę, że obawiał się konsekwencji. Dlatego apel do nas, do rodziców, abyśmy nie straszyli dzieci takimi konsekwencjami i policjantami - komentowała Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.

Policja przypomina, że dzieci powinny znać podstawowe informacje zarówno o sobie, jak i o swoich opiekunach. Od dorosłych oczekuje się, by reagowali na zmiany nastroju dziecka. Mundurowi przypominają, że są po to, by pomagać, a dzieci nie powinny się ich obawiać.

