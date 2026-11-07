W skrócie Wrocław wprowadza całodobową kontrolę wjazdów do centrum miasta, obejmującą również poranne dostawy towarów, co jest reakcją na tragiczne wydarzenia w Krakowie.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zwołał na niedzielę specjalne posiedzenie Miejskiego Sztabu Kryzysowego, podczas którego omówione zostaną kwestie bezpieczeństwa.

Miasto przypomniało o dotychczasowych zabezpieczeniach, takich jak betonowe zapory typu Jersey oraz stałym wsparciu finansowym dla policji w wysokości 6 mln zł.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Wrocław wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa w centrum miasta po sobotniej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie.

Urząd Miasta poinformował, że wjazdy na wrocławski rynek będą kontrolowane przez całą dobę.

"Funkcjonariusze będą przez całą dobę zabezpieczać wjazdy na rynek od strony Kurzego Targu i ulicy Gepperta. Słupek blokujący wjazd pozostanie zamknięty. Każdy wjazd również związany z porannymi dostawami towarów będzie podlegał kontroli" - czytamy w komunikacie.

Wrocław. Prezydent Jacek Sutryk reaguje po strzelaninie w Krakowie

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zwołał na niedzielę posiedzenie Miejskiego Sztabu Kryzysowego. W jego trakcie mają zostać omówione kwestie związane z bezpieczeństwem w mieście.

W wydanym komunikacie urząd miasta przypomniał o rozwiązaniach, które już wprowadzono, aby chronić strefę dla pieszych przed nieuprawnionym wjazdem samochodów.

"W centrum Wrocławia ustawiono betonowe zapory typu Jersey, ważące około 800 kilogramów każda. Takie zabezpieczenia znajdują się między innymi przy ulicy Oławskiej oraz w rejonie Opery Wrocławskiej" - poinformowano.

Urząd miasta podkreśla, że bezpieczeństwo mieszkańców opiera się na stałej współpracy z policją i innymi służbami. W 2025 roku Wrocław przeznaczył ponad 6 mln złotych na wsparcie policji, w tym dodatkowe patrole i wyposażenie.

Strzelanina w Krakowie. Wrocław wprowadza dodatkowe zabezpieczenia

Urząd Miasta Wrocławia informuje, że "całodobowo działa Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego".

"Betonowe bariery ograniczają możliwość wjazdu pojazdów w strefie pieszej, ale nie chronią przed wszystkimi rodzajami zagrożeń, dlatego wzmacniamy takie bezpośrednio kontrolę dostępu do rynku i koordynację służb" - podkreślono.

W sobotniej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie zginęło co najmniej sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.

Warszawa reaguje po ataku w Krakowie. Nowe ruchy służb

"W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie poleciłem zachowanie szczególnej czujności przez Straż Miejską i służby dyżurne w mieście, centrum monitoringu, szczególnie w rejonie Traktu Królewskiego, Starego Miasta i w miejscach gromadzenia się ludzi" - podał prezydent stolicy.

Służby miejskie w Warszawie zaczęły wystawiać betonowe zapory drogowe na wlotach ulic dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia.

Rozwiń



