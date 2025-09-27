Tragiczny wypadek na S8 w okolicach Oleśnicy. Są ofiary śmiertelne

Dwie osoby zginęły w wyniku karambolu na trasie S8 w okolicach Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak potwierdził polsatnews.pl, doszło do zderzenia z udziałem czterech pojazdów. W jednym z nich zakleszczone zostały cztery osoby.

W skrócie

  • Doszło do tragicznego karambolu na trasie S8 w okolicach Oleśnicy, w którym zginęły dwie osoby.
  • W wypadku brały udział dwa samochody osobowe i dwa ciężarowe, cztery osoby zostały zakleszczone w pojeździe.
  • W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało w sumie osiem osób, a chwile później w pobliżu doszło do kolejnego wypadku.
Na drodze S8 w pobliżu Oleśnicy na Dolnym Śląsku, w sobotę około godz. 10:00 na 52. kilometrze doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęły dwie osoby.

W karambolu udział brały dwa samochody osobowe oraz dwa pojazdy ciężarowe. W jednym z aut zakleszczone zostały cztery osoby.

    - Niestety mimo akcji ratunkowej dwóch z nich nie udało się uratować. Z kolei dwie pozostałe osoby w stanie nieprzytomności ewakuowano z miejsca zdarzenia - przekazał polsatnews.pl rzecznik prasowy kpt. Marcin Purzyński z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

    Karambol na S8. Są ofiary śmiertelne i poszkodowani

    Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowanych zostało łącznie osiem osób. Droga na miejscu jest zablokowana.

    Jak podał portal mojaolesnica.pl, chwilę po tej tragedii, do podobnego wypadku doszło w tym samym miejscu, na pasie w kierunku Wrocławia.

    Dziennikarze ustalili, że zderzyły się trzy pojazdy. Jedna osoba została poszkodowana.

