Tragiczny wypadek na S8 w okolicach Oleśnicy. Są ofiary śmiertelne

W skrócie Doszło do tragicznego karambolu na trasie S8 w okolicach Oleśnicy, w którym zginęły dwie osoby.

W wypadku brały udział dwa samochody osobowe i dwa ciężarowe, cztery osoby zostały zakleszczone w pojeździe.

W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało w sumie osiem osób, a chwile później w pobliżu doszło do kolejnego wypadku.

Na drodze S8 w pobliżu Oleśnicy na Dolnym Śląsku, w sobotę około godz. 10:00 na 52. kilometrze doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęły dwie osoby.

W karambolu udział brały dwa samochody osobowe oraz dwa pojazdy ciężarowe. W jednym z aut zakleszczone zostały cztery osoby.

- Niestety mimo akcji ratunkowej dwóch z nich nie udało się uratować. Z kolei dwie pozostałe osoby w stanie nieprzytomności ewakuowano z miejsca zdarzenia - przekazał polsatnews.pl rzecznik prasowy kpt. Marcin Purzyński z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Karambol na S8. Są ofiary śmiertelne i poszkodowani

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowanych zostało łącznie osiem osób. Droga na miejscu jest zablokowana.

Jak podał portal mojaolesnica.pl, chwilę po tej tragedii, do podobnego wypadku doszło w tym samym miejscu, na pasie w kierunku Wrocławia.

Dziennikarze ustalili, że zderzyły się trzy pojazdy. Jedna osoba została poszkodowana.

