Tragiczny wypadek na łuku drogi. Trzy osoby zginęły na miejscu

W skrócie Trzy osoby, w tym 27-letnia kobieta, zginęły w wypadku samochodu osobowego z ciężarówką na łuku drogi w Wilkowie Wielkim na Dolnym Śląsku.

Warunki na trasie były trudne z powodu śliskiej jezdni i mżawki, a dokładne przyczyny wypadku będą ustalane w trakcie śledztwa.

Trasa została zablokowana na kilka godzin, wyznaczono objazdy, a na miejscu pracowały służby ratunkowe, w tym straż pożarna, policja, zespół ratownictwa medycznego i śmigłowiec LPR.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę po godz. 6 w Wilkowie Wielkim na drodze krajowej nr 8, gdzie zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Zginęły trzy osoby.

Z informacji, jakie pojawiają się w mediach, wynika, że rankiem padała mżawka, a jezdnia była śliska. Dokładne przyczyny i okoliczności tragedii będą wyjaśniane w toku śledztwa.

Wilków Wielki. Tragiczny wypadek na łuku drogi, nie żyją trzy osoby

- W toku wykonywanych czynności policjanci ruchu drogowego ustalili, że na chwilę obecną z niewyjaśnionych przyczyn do opisanego zdarzenia doszło na łuku drogi. Niestety, kierująca samochodem osobowym marki volkswagen oraz dwóch pasażerów ponieśli śmierć na miejscu - przekazał "Faktowi" st. asp. Łukasz Porębski z dolnośląskiej policji.

Jak dodał, kierowca ciężarówki - 52-letni mężczyzna - doznał niezagrażających jego życiu obrażeń i został przekazany medykom.

Portal powiadomił, że kierująca samochodem osobowym kobieta miała 27 lat.

- Trasa jest nieprzejezdna i będzie zablokowana przez kilka godzin. Wyznaczono objazdy lokalnymi drogami - przekazał w rozmowie z PAP dyżurny dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej, policja, zespół ratownictwa medycznego. Lądował także śmigłowiec LPR.

