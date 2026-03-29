Tragiczny wypadek na łuku drogi. Trzy osoby zginęły na miejscu

Joanna Mazur

Trzy osoby, w tym 27-letnia kobieta, zginęły w wypadku w Wilkowie Wielkim na Dolnym Śląsku. Do tragedii doszło rankiem na łuku drogi, gdzie zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Na trasie panowały wówczas trudne warunki.

Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką w Wilkowie Wielkim
Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Nie żyją trzy osoby

W skrócie

  • Trzy osoby, w tym 27-letnia kobieta, zginęły w wypadku samochodu osobowego z ciężarówką na łuku drogi w Wilkowie Wielkim na Dolnym Śląsku.
  • Warunki na trasie były trudne z powodu śliskiej jezdni i mżawki, a dokładne przyczyny wypadku będą ustalane w trakcie śledztwa.
  • Trasa została zablokowana na kilka godzin, wyznaczono objazdy, a na miejscu pracowały służby ratunkowe, w tym straż pożarna, policja, zespół ratownictwa medycznego i śmigłowiec LPR.
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę po godz. 6 w Wilkowie Wielkim na drodze krajowej nr 8, gdzie zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Zginęły trzy osoby.

Z informacji, jakie pojawiają się w mediach, wynika, że rankiem padała mżawka, a jezdnia była śliska. Dokładne przyczyny i okoliczności tragedii będą wyjaśniane w toku śledztwa.

Zobacz również:

Tragiczny wypadek na Mazowszu, lądował śmigłowiec LPR. Zdj. ilustracyjne
Mazowieckie

Tragedia na Mazowszu, samochód zderzył się z ciągnikiem. Zginęła 11-latka

Joanna Mazur
Joanna Mazur

- W toku wykonywanych czynności policjanci ruchu drogowego ustalili, że na chwilę obecną z niewyjaśnionych przyczyn do opisanego zdarzenia doszło na łuku drogi. Niestety, kierująca samochodem osobowym marki volkswagen oraz dwóch pasażerów ponieśli śmierć na miejscu - przekazał "Faktowi" st. asp. Łukasz Porębski z dolnośląskiej policji.

Jak dodał, kierowca ciężarówki - 52-letni mężczyzna - doznał niezagrażających jego życiu obrażeń i został przekazany medykom.

Portal powiadomił, że kierująca samochodem osobowym kobieta miała 27 lat.

- Trasa jest nieprzejezdna i będzie zablokowana przez kilka godzin. Wyznaczono objazdy lokalnymi drogami - przekazał w rozmowie z PAP dyżurny dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej, policja, zespół ratownictwa medycznego. Lądował także śmigłowiec LPR.

Zobacz również:

Pożar hali z makulaturą w Warszawie
Mazowieckie

Pożar na warszawskim Targówku. Na miejscu kilkanaście zastępów straży

Marta Stępień
Marta Stępień
"Wydarzenia": Śledzie wpłynęły do Zalewu Wiślanego. Przed rybakami żniwa Polsat News

Najnowsze