Tragiczny wypadek na łuku drogi. Trzy osoby zginęły na miejscu
Trzy osoby, w tym 27-letnia kobieta, zginęły w wypadku w Wilkowie Wielkim na Dolnym Śląsku. Do tragedii doszło rankiem na łuku drogi, gdzie zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Na trasie panowały wówczas trudne warunki.
W skrócie
- Trzy osoby, w tym 27-letnia kobieta, zginęły w wypadku samochodu osobowego z ciężarówką na łuku drogi w Wilkowie Wielkim na Dolnym Śląsku.
- Warunki na trasie były trudne z powodu śliskiej jezdni i mżawki, a dokładne przyczyny wypadku będą ustalane w trakcie śledztwa.
- Trasa została zablokowana na kilka godzin, wyznaczono objazdy, a na miejscu pracowały służby ratunkowe, w tym straż pożarna, policja, zespół ratownictwa medycznego i śmigłowiec LPR.
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę po godz. 6 w Wilkowie Wielkim na drodze krajowej nr 8, gdzie zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Zginęły trzy osoby.
Z informacji, jakie pojawiają się w mediach, wynika, że rankiem padała mżawka, a jezdnia była śliska. Dokładne przyczyny i okoliczności tragedii będą wyjaśniane w toku śledztwa.
Wilków Wielki. Tragiczny wypadek na łuku drogi, nie żyją trzy osoby
- W toku wykonywanych czynności policjanci ruchu drogowego ustalili, że na chwilę obecną z niewyjaśnionych przyczyn do opisanego zdarzenia doszło na łuku drogi. Niestety, kierująca samochodem osobowym marki volkswagen oraz dwóch pasażerów ponieśli śmierć na miejscu - przekazał "Faktowi" st. asp. Łukasz Porębski z dolnośląskiej policji.
Jak dodał, kierowca ciężarówki - 52-letni mężczyzna - doznał niezagrażających jego życiu obrażeń i został przekazany medykom.
Portal powiadomił, że kierująca samochodem osobowym kobieta miała 27 lat.
- Trasa jest nieprzejezdna i będzie zablokowana przez kilka godzin. Wyznaczono objazdy lokalnymi drogami - przekazał w rozmowie z PAP dyżurny dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej, policja, zespół ratownictwa medycznego. Lądował także śmigłowiec LPR.