W skrócie Na Drodze Sudeckiej samochód osobowy uderzył w drzewo, w wyniku czego zginęli dwaj mężczyźni.

Policja początkowo miała trudności z ustaleniem tożsamości ofiar z uwagi na zniszczenie pojazdu.

Strażacy mieli też problem z wydobyciem ofiary z wraku samochodu.

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Do wypadku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek około północy. Na drodze wojewódzkiej nr 358, zwanej Drogą Sudecką, między Świeradowem-Zdrojem a Szklarską Porębą samochód osobowy z dużą siłą uderzył w drzewo.

Droga Sudecka. Samochód uderzył w drzewo. Nie żyją dwie osoby

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość - powiedziała Interii podkomisarz Olga Łukaszewicz, oficer prasowa komendy w Lwówku Śląskim.

Policjantka przekazała, że kierowca BMW najpewniej stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

- Zginęły dwie osoby, dwóch mężczyzn w wieku 31 lat, obywatele Ukrainy, ale mieszkający w Polsce - przekazała podkomisarz Łukaszewicz.

Z samochodu nic nie zostało. Strażacy musieli wydobyć ofiary

Funkcjonariuszka potwierdziła, że początkowo mundurowi mieli trudności z ustaleniem tożsamości ofiar. - Pojazd został mocno zniszczony. Strażacy mieli problem z wydobyciem tych osób z wraku - mówiła. Fragmenty auta zostały rozrzucone wokół miejsca zdarzenia.

Policjantka dodała, że jeszcze w wyniku czynności na miejscu udało się ustalić dane mężczyzn.

"Chwilę przed północą zostaliśmy zadysponowani do poważnego wypadku drogowego na DW 358. Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo" - przekazała Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju.

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Na miejscu pracowały cztery zastępy, ratownicy medyczni i policjanci.

"Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wydobyciu dwóch osób znajdujących się w rozbitym pojeździe. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń obie osoby poniosły śmierć" - poinformowała OSP Świeradów-Zdrój.



