Do zdarzenia doszło w środę przed godz. 17. Jak poinformowała policja, 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, kierujący Toyotą, z nieustalonych przyczyn wjechał na chodnik, na którym znajdowało się dwóch pieszych.

- Potrącił dwie osoby: mężczyznę i osobę małoletnią, chłopca - przekazała w rozmowie z Interią podkom. Katarzyna Mazurek z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.

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Tuż po tym, jak samochód potrącił pieszych na chodniku, odbił się od muru i uderzył w inną Toyotę, kierowaną przez 42-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego.

Pomimo podjętej akcji ratunkowej, życia dwóch pieszych nie udało się uratować. Obecnie policja prowadzi działania mające na celu identyfikację denatów i powiadomienie o tragedii ich bliskich.

52-latek, który kierował autem, które wjechało na chodnik, przetransportowany został do szpitala. Wcześniej poddano go badaniu trzeźwości, które wykazało, że nie spożywał alkoholu.

- Trwają czynności, mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia - przekazała nam podkom. Katarzyna Mazurek.





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