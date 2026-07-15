Tragiczny finał poszukiwań modelki z Wrocławia. 24-latka nie żyje

W skrócie Ciało 24-letniej Jessiki J. z Wrocławia znaleziono w nocy ze stawu w pobliżu jej miejsca zamieszkania.

Policja i ratownicy od wtorku wieczorem prowadzili poszukiwania modelki, wykorzystując m.in. sonary do zlokalizowania ciała.

Śledczy potwierdzili tożsamość kobiety i wstępnie wykluczyli udział osób trzecich.

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- Niestety potwierdzam, zaginiona Jessica J. nie żyje. Jej tożsamość została już potwierdzona. Ciało wydobyto ze stawu na terenie Wrocławia - przekazała Interii podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji.

Zaginięcie 24-letniej modelki z Wrocławia. Policja potwierdza

Szczegółami poszukiwań Jessiki Jerirke podzielili się w mediach społecznościowych ratownicy Wodnej Służby Ratunkowej, którzy we wtorek około godz. 22 zostali włączeni w akcję.

"Zebrane informacje oraz analiza zapisu z pobliskiego monitoringu skierowały działania ratowników na staw znajdujący się w pobliżu miejsca zamieszkania zaginionej" - czytamy w komunikacie.

Jak wskazano, dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sonaru AquaEye specjaliści zlokalizowali obiekt znajdujący się pod powierzchnią wody. "Następnie, przed godz. 2 w nocy, z dna zbiornika wydobyto ciało kobiety" - przekazano.

"Czynności związane z identyfikacją oraz wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia prowadzą policja i prokuratura. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia" - zakończono.

Jak przekazała Interii podkom. Freus, śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich.

Wrocław. Tragiczny finał poszukiwań Jessiki J.

Młoda kobieta ostatni raz widziano w poniedziałek wieczorem, kiedy wchodziła do swojego mieszkania przy ul. Kunickiego we Wrocławiu. Wiadomo, że opuszczając lokum, nie miała przy sobie telefonu ani dokumentów.

Bliscy szybko rozpoczęli poszukiwania 24-latki, informując o jej zaginięciu policję. O pomoc zaapelowali także organizatorzy Wrocław Fashion Week. Kobieta uczestniczyła w imprezie w roli modelki.

"Kochani! Jessica, którą możecie kojarzyć z naszych wybiegów zaginęła. Jeśli ktokolwiek ma informacje na jej temat, zgłaszajcie na policję" - przekazali. Akcję poszukiwawczą prowadzili funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna.





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