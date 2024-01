Zgorzelec. Są wyniki sekcji niemowlęcia

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek w jednym z mieszkań w Zgorzelcu (woj. dolnośląskie). Pies rasy bulterier zaatakował i dotkliwie pogryzł niespełna dwumiesięczną dziewczynkę. Dziecko trafiło do miejscowego szpitala.