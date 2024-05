"Za" Igorem Wójcikiem - kandydatem klubu KO - głosowało 15 radnych, przy 20 głosach sprzeciwu. To dość zaskakujące, zważywszy na fakt, że KO ma w radzie 23 osoby, co oznacza, że niektóre z nich się wyłamały i nie zagłosowały zgodnie z rekomendacją klubu.

Tarcia KO we Wrocławiu. Klub jej nie poparł, a wygrała

Tuż przed zakończeniem obrad Ewa Wolak zgłosiła kandydaturę Agnieszki Rybczak (obie z KO). Okazało się, że to właśnie Rybczak została wybrana na Przewodniczącą Rady Miejskiej Wrocławia, zyskując 19 głosów, czyli wymagane minimum. Problem z tym, że to Wójcik, a nie ona, był popierany przez KO na to stanowisko.