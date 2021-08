Szklarska Poręba. Balkon zapadł się pod kobietą

60-letnia kobieta wyszła w sobotę w Szklarskiej Porębie (woj. dolnośląskie) z mieszkania na balkon, by zapalić papierosa. Po chwili jednak podłoga zapadła się. Nie wytrzymały deski, z których była zbudowana.

Poszkodowana znalazła się na balkonie położonym piętro niżej. Nie mogła się wydostać, bo należy on do funkcjonującej w budynku piekarni. W przylegającym do niego pomieszczeniu jest magazyn i w sobotę nikogo tam nie było - podał portal jeleniagora.naszemiasto.pl.



Dlatego na miejsce wezwani zostali strażacy. "Kobieta poza ogólnymi potłuczeniami wyszła ze zdarzenia bez szwanku" - podała Ochotnicza Straż Pożarna ze Szklarskiej Poręby na Facebooku. Na zdjęciu, które opublikowała widać dziurę, w którą wpadła kobieta.

Przy użyciu podnośnika strażacy dostali się do mieszkania kobiety, w którym były klucze do lokalu położonego piętro niżej - poinformował portal jeleniagora.naszemiasto.pl. Dzięki nim można było poszkodowaną bezpiecznie ewakuować.



Po zakończeniu akcji kobieta wróciła do swojego mieszkania.