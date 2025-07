Sześciolatek zachorował na błonicę. Rodzice z zarzutami

Rodzice sześciolatka staną przed sądem za niezaszczepienie go przeciwko błonicy. Dziecko zachorowało na niebezpieczną chorobę po egzotycznych wakacjach na Zanzibarze. Ignacy M. oraz Kamila B.-M. przyznali się do winy i złożyli obszerne wyjaśnienia - podała wrocławska Prokuratura Okręgowa. Do sądu skierowany został akt oskarżenia.