Szarpała i próbowała przekupić policjantów. Adwokatka stanie przed sądem

W skrócie Według prokuratury w listopadzie 2024 roku w Głogowie adwokatka Aleksandra R. miała wejść na prywatną posesję, gdzie została wezwana policja.

Kobieta miała znieważać funkcjonariuszy wulgarnymi słowami, naruszyć ich nietykalność cielesną oraz próbować przekupić policjantów kwotą pięciu tysięcy złotych.

Prokuratura postawiła jej zarzuty związane z naruszeniem miru domowego, nietykalności cielesnej, korupcją i wyłudzeniem poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich, a za te czyny grozi do ośmiu lat więzienia.

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w listopadzie 2024 roku w Głogowie. Według prokuratury adwokatka Aleksandra R. weszła na prywatną posesję, a jej właściciel wezwał policję.

"Po przyjeździe patrolu kobieta zaczęła znieważać funkcjonariuszy słowami wulgarnymi oraz naruszyła ich nietykalność cielesną poprzez szarpanie i kopanie" - relacjonowała przebieg wydarzeń sprzed dwóch lat rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz.

Głogów. Adwokatka próbowała przekupić policjantów

Kobieta została zatrzymana. W budynku Komendy Powiatowej Policji w Głogowie ponownie stała się agresywna. Miała też zaproponować policjantom 5 tys. zł w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Zagroziła też, że zwolni ich ze służby.

R. wzywana na przesłuchania przedstawiała zaświadczenia lekarskie, które według prokuratury uzyskała, wprowadzając lekarzy w błąd.

Prokuratura postawiła adwokatce kilka zarzutów m.in. naruszenia miru domowego, naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów, korupcji, a także wyłudzenia podstępem poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich.

"W czasie śledztwa ustalono, po stosownych badaniach, że oskarżona w czasie popełnienia zarzucanych jej czynów była poczytalna" - podał prok. Łukasiewicz.

Adwokatce grozi do ośmiu lat więzienia.





