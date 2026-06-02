Szarpała i próbowała przekupić policjantów. Adwokatka stanie przed sądem
Adwokatka Aleksandra R. stanie przed sądem. Kobieta jest oskarżona o wtargnięcie na prywatną posesję w Głogowie oraz wdanie się w szarpaninę z wezwanymi na miejsce policjantami. Po odwiezieniu na komendę miała ona także próbować przekupić funkcjonariuszy. Kobiecie grozi do ośmiu lat więzienia.
W skrócie
- Według prokuratury w listopadzie 2024 roku w Głogowie adwokatka Aleksandra R. miała wejść na prywatną posesję, gdzie została wezwana policja.
- Kobieta miała znieważać funkcjonariuszy wulgarnymi słowami, naruszyć ich nietykalność cielesną oraz próbować przekupić policjantów kwotą pięciu tysięcy złotych.
- Prokuratura postawiła jej zarzuty związane z naruszeniem miru domowego, nietykalności cielesnej, korupcją i wyłudzeniem poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich, a za te czyny grozi do ośmiu lat więzienia.
Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w listopadzie 2024 roku w Głogowie. Według prokuratury adwokatka Aleksandra R. weszła na prywatną posesję, a jej właściciel wezwał policję.
"Po przyjeździe patrolu kobieta zaczęła znieważać funkcjonariuszy słowami wulgarnymi oraz naruszyła ich nietykalność cielesną poprzez szarpanie i kopanie" - relacjonowała przebieg wydarzeń sprzed dwóch lat rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz.
Głogów. Adwokatka próbowała przekupić policjantów
Kobieta została zatrzymana. W budynku Komendy Powiatowej Policji w Głogowie ponownie stała się agresywna. Miała też zaproponować policjantom 5 tys. zł w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Zagroziła też, że zwolni ich ze służby.
R. wzywana na przesłuchania przedstawiała zaświadczenia lekarskie, które według prokuratury uzyskała, wprowadzając lekarzy w błąd.
Prokuratura postawiła adwokatce kilka zarzutów m.in. naruszenia miru domowego, naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów, korupcji, a także wyłudzenia podstępem poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich.
"W czasie śledztwa ustalono, po stosownych badaniach, że oskarżona w czasie popełnienia zarzucanych jej czynów była poczytalna" - podał prok. Łukasiewicz.
Adwokatce grozi do ośmiu lat więzienia.