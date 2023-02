Syn zabił matkę i odebrał sobie życie. Dramat we Wrocławiu

Do tragedii doszło w piątek około godz. 10. Funkcjonariuszy zaalarmował jeden z mieszkańców kamienicy.

Gdy policjanci przybyli na miejsce, odkryli pod wskazanym adresem ciała dwóch osób: kobiety po 80 roku życia i mężczyzny w wieku około 40 lat.

Ustalono, że ich śmierć prawdopodobnie miała charakter kryminalny. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że mogło być to zabójstwo połączone z samobójstwem.

- Potwierdzam, że faktycznie doszło do zabójstwa, po którym sprawca popełnił samobójstwo. To wstępne ustalenia - potwierdziła "Gazecie Wrocławskiej" Anna Placzek-Grzelak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Reklama

Wrocław: Samobójstwo rozszerzone

Zdaniem śledczych syn zabił matkę, a następnie skoczył ze schodów w dół klatki schodowej, popełniając samobójstwo. Szczegóły zbrodni wykaże sekcja zwłok, która odbędzie się w tym tygodniu.



Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta zmarła w wyniku ran zadanych jej ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

Zdjęcie Gdzie szukać pomocy? / materiały prasowe