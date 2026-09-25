Strzelił do policjanta. 33-latek usłyszał zarzuty

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza usłyszał 33-letni mieszkaniec Kraśnika Górnego, który w czwartek postrzelił policjanta. Do strzelaniny doszło podczas interwencji. 29-letni mundurowy został raniony w głowę, walczy o życie w szpitalu.

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Radiowóz policyjny z włączonymi sygnałami świetlnymi, otoczony przez policjantów.
Postrzelony policjant walczy o życie w szpitaluKlaudia RadeckaAgencja FORUM

W skrócie

  • 33-letni mieszkaniec Kraśnika Górnego z zarzutem usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza.
  • Policjant został postrzelony w głowę, jego stan jest ciężki, przeszedł operację.
  • Mężczyzna przyznał się do stawianych zarzutów, a sąd rozpatruje wniosek o jego tymczasowy areszt na trzy miesiące.
  • Podejrzany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym obrotem bronią i amunicją.
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Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała, że bolesławieccy śledczy postawili 33-letniemu mieszkańcowi Kraśnika Górnego (pow. bolesławiecki) zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na wykonującego czynności służbowe policjanta. Mężczyzna jest też podejrzany o nielegalne posiadanie broni.

Strzelił do policjanta w głowę. "Przyznał się do przestępstw"

- Przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Złożył wyjaśnienia - poinformowała prok. Węglarowicz-Makowska. Dodała, że grozi mu od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Przekazała również, że stan 29-letniego policjanta, który został postrzelony w głowę, jest bardzo ciężki. Z ustaleń wynika, że obrażenia zagrażają jego życiu, funkcjonariusz przeszedł operację.

Podkom. Anna Kublik-Rościszewska, rzeczniczka policji w Bolesławcu, mówiła w rozmowie z Interią, że rannego mundurowego do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Prokurator Rejonowy w Bolesławcu skierował do tamtejszego sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego trzymiesięcznego aresztu.

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Strzelanina w Kraśniku Górnym. Podejrzany był wcześniej karany w Niemczech

Jak zrelacjonowali śledczy, do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 11, na terenie jednej z posesji w Kraśniku Górnym. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu na jednej z posesji wykonywali czynności służbowe wobec osoby podejrzewanej o kradzieże. Policjanci mieli podejrzewać, że mogą znajdować się tam skradzione przedmioty.

33-latek miał wrócić do domu, gdy policjanci na miejscu prowadzili swoje działania. Kublik-Rościszewska mówiła w czwartek Interii, że w kierunku policjantów padły łącznie dwa strzały.

- Sprawca, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia jednego z policjantów, oddał w jego kierunku strzał z broni palnej w postaci pistoletu samopowtarzalnego Browning HP kal. 9 mm - poinformowali śledczy. Po strzelaninie podejrzany miał rzucić się do ucieczki, wyrzucił też broń. Został zatrzymany w trakcie pościgu.

Z przekazanych przez prokuraturę informacji wynika, że podejrzany był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie na terenie Niemiec. W 2024 roku jego sprawę rozpatrywał sąd w Bautzen. Wówczas chodziło o przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej, części i elementów tej broni oraz amunicji.

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