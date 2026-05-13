W skrócie Na osiedlu Przylesie w Lubinie doszło w nocy do strzelaniny, w której zginęło dwóch młodych mężczyzn, a jeden został ranny.

Sprawcy strzelaniny są poszukiwani, a na miejscu nadal prowadzone są czynności policyjne oraz prokuratorskie.

Według przekazanych informacji podłożem konfliktu miały być substancje odurzające.

- Decyzją prokuratora prowadzącego postępowanie, na ten moment oficjalnie mogę potwierdzić tylko to, że doszło do strzelaniny na osiedlu Przylesie w Lubinie - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy Lilianna Łukasiewicz w rozmowie z TVN24.

Radio Wrocław dodało, że strzały padły w nocy z wtorku na środę. Zdarzenie potwierdził również portal miejski Lubina za pośrednictwem wpisu, który pojawił się na oficjalnej stronie internetowej. Z przekazanych informacji wynika, że do strzelaniny doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Jastrzębiej.

"Na miejscu wciąż pracują policjanci oraz prokurator. Lubińska policja potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym" - czytamy w komunikacie.

Podłożem konfliktu miały być substancje odurzające. Polsat News ustalił, że zastrzelonych zostało dwóch mężczyzn. Trzeci z poszkodowanych przebywa obecnie w szpitalu. Trwają poszukiwania sprawców.

