Strzelanina w Lubinie. Są ofiary śmiertelne
Na osiedlu Przylesie w Lubinie doszło do nocnej strzelaniny. Nie żyje dwóch młodych mężczyzn, trzeci trafił do szpitala - ustalił Polsat News. Obecnie trwają poszukiwania sprawców.
W skrócie
- Na osiedlu Przylesie w Lubinie doszło w nocy do strzelaniny, w której zginęło dwóch młodych mężczyzn, a jeden został ranny.
- Sprawcy strzelaniny są poszukiwani, a na miejscu nadal prowadzone są czynności policyjne oraz prokuratorskie.
- Według przekazanych informacji podłożem konfliktu miały być substancje odurzające.
- Decyzją prokuratora prowadzącego postępowanie, na ten moment oficjalnie mogę potwierdzić tylko to, że doszło do strzelaniny na osiedlu Przylesie w Lubinie - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy Lilianna Łukasiewicz w rozmowie z TVN24.
Radio Wrocław dodało, że strzały padły w nocy z wtorku na środę. Zdarzenie potwierdził również portal miejski Lubina za pośrednictwem wpisu, który pojawił się na oficjalnej stronie internetowej. Z przekazanych informacji wynika, że do strzelaniny doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Jastrzębiej.
"Na miejscu wciąż pracują policjanci oraz prokurator. Lubińska policja potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym" - czytamy w komunikacie.
Podłożem konfliktu miały być substancje odurzające. Polsat News ustalił, że zastrzelonych zostało dwóch mężczyzn. Trzeci z poszkodowanych przebywa obecnie w szpitalu. Trwają poszukiwania sprawców.