Strzelanina na Dolnym Śląsku. Zginął młody mężczyzna
Policjanci zatrzymali osobę, która miała oddać strzały w trakcie strzelaniny w wyniku której śmierć poniósł młody mężczyzna. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w Bystrzycy Kłodzkiej.
- Osoba, która miała oddać strzały w trakcie zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł młody mężczyzna, została zatrzymana przez policjantów z Bystrzycy Kłodzkiej - poinformował komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Dodał, że na miejscu zdarzenia prowadzone są dalsze czynności służb w celu zgromadzenia materiału dowodowego i ustalenia dokładnego przebiegu okoliczności strzelaniny.
Jak przekazał komisarz, na tę chwilę nie ma informacji o zatrzymaniu pozostałych uczestników strzelaniny. Według nieoficjalnych informacji TVP Wrocław, w strzelaninie mogło uczestniczyć trzech napastników.
Więcej informacji wkrótce.