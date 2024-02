Do zdarzenia doszło w pobliżu skrzyżowania ulic: Polanowickiej, Redyckiej i Kamieńskiego we Wrocławiu. Po godzinie 14 policjanci z Psiego Pola zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu marki Volkswagen Passat. W trakcie kontroli kierowca nagle ruszył, uderzył w radiowóz, potrącił policjanta i zaczął uciekać. Funkcjonariusz nie odniósł poważnych obrażeń.