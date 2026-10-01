W skrócie 33-letni Mariusz G. usłyszał zarzut zabójstwa po śmierci postrzelonego przez niego policjanta z Kraśnika Górnego.

Mariusz G. przyznał się do postrzelenia funkcjonariusza, jednak nie zgodził się z zarzutem zabójstwa i złożył wyjaśnienia.

Oprócz zabójstwa, Mariusz G. jest podejrzany o nielegalne posiadanie broni i amunicji oraz o posiadanie amfetaminy.

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Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej-Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała, że w piątek w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu wykonano kolejne czynności procesowe z udziałem podejrzanego Mariusza G.

- Prokurator zmienił podejrzanemu zarzut z usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza Policji podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych na dokonanie tej zbrodni - przekazała prokurator.

Śledczy zarzucają podejrzanemu, że 24 września w Kraśniku Górnym, działając z zamiarem bezpośrednim, pozbawił życia funkcjonariusza policji w trakcie wykonywania przez niego obowiązków służbowych.

Oddał do niego strzał z pistoletu Browning HP kal.9 i postrzelił go w głowę w okolicy potylicy. 29-letni funkcjonariusz trafił do szpitala, gdzie dzień później zmarł.

Kraśnik Górny. Śmiertelnie postrzelił policjanta, zmiana zarzutów

Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego policjanta złożyło dowództwo Komendy Głównej Policji i minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Mariusz G. podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do postrzelenia policjanta, jednak następnie nie zgodził się z zarzutem zabójstwa. Złożył też wyjaśnienia.

Do zdarzenia w Kraśniku Górnym doszło w czwartek około godz. 11.00, na terenie jednej z posesji. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu wykonywali tam czynności służbowe wobec osoby podejrzewanej o kradzieże.

Mariusz G. jest też podejrzany o nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji, a także o posiadanie amfetaminy, którą znaleziono podczas przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń. Grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.



