Incydent w Złotowie podczas protestu. Doszło do potrącenia

Jak przekazał oficer prasowy KPP w Złotowie asp. Damian Pachuc, do incydentu doszło ok. godz. 17. - Jeden z kierowców, który najprawdopodobniej nie wytrzymał nerwowo i chciał ominąć całe zgromadzenie, wjechał na ścieżkę dla rowerów. W trakcie, gdy on jechał tą ścieżką dla rowerów, z przeciwnego kierunku na tej ścieżce pojawiła się osoba na hulajnodze. W tym momencie, żeby nie doszło do jakiegoś zdarzenia, wszedł na tę ścieżkę rolnik, uczestnik tego zgromadzenia i doszło do kontaktu pomiędzy samochodem i tym rolnikiem - powiedział.