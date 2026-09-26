W skrócie Sąd Rejonowy w Bolesławcu zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 33-latka oskarżonego o usiłowanie zabójstwa i napaść na policjanta.

Do zdarzenia doszło na prywatnej posesji w Kraśniku Górnym podczas policyjnej interwencji wobec mężczyzny podejrzewanego o kradzież, gdzie został postrzelony funkcjonariusz.

Podejrzany był wcześniej wielokrotnie karany za granicą, m.in. w Niemczech, między innymi za przestępstwa związane z nielegalnym obrotem bronią.

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Decyzję bolesławskiego sądu przekazała Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska.

- Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował podejrzanego na trzy miesiące - ogłosiła.

Kraśnik Górny. Tragiczny finał policyjnej interwencji, decyzja ws. napastnika

Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek około godziny 11 na terenie prywatnej posesji w miejscowości Kraśnik Górny (powiat bolesławiecki). Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu prowadzili tam czynności służbowe wobec 33-latka podejrzewanego o kradzież.

W trakcie interwencji mężczyzna niespodziewanie wyciągnął broń palną.

"Sprawca, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia jednego z policjantów, oddał w jego kierunku strzał z broni palnej w postaci pistoletu samopowtarzalnego Browning HP kal. 9 mm" - przekazała prokuratura.

Ciężko ranny funkcjonariusz został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie. W piątek wieczorem Komenda Główna Policji przekazała tragiczną wiadomość o śmierci 29-letniego sierżanta sztabowego Natana Sieronia.

Śmierć 29-letniego policjanta. Kryminalna przeszłość sprawcy

Podejrzany 33-latek był już wcześniej wielokrotnie notowany i karany sądownie poza granicami Polski. Z ustaleń śledczych wynika, że odbywał wyroki m.in. na terytorium Niemiec.

W 2024 roku jego sprawą zajmował się sąd w Bautzen. Postępowanie dotyczyło wówczas przestępstw związanych z nielegalnym obrotem bronią, w tym nielegalnego wywozu lub przywozu broni palnej, jej istotnych elementów oraz amunicji.



