W skrócie Policja poinformowała, że nie wykluczono udziału osób trzecich w sprawie śmierci Magdaleny Majtyki.

Ciało aktorki odnaleziono w piątek po dwóch dniach od zaginięcia na terenie Biskupic Oławskich.

Teatr Muzyczny Capitol odwołał wszystkie weekendowe spektakle Teatru Małego Widza po śmierci Magdaleny Majtyki.

- Spełnił się najczarniejszy scenariusz. Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że pani Magdalena Majtyka, której poszukiwaliśmy od wczoraj, nie żyje - przekazała na briefingu prasowym asp. sztab. Anna Nicer z wrocławskiej policji.

- Jej ciało dzisiaj w godzinach popołudniowych zostało znalezione na terenie Biskupic Oławskich. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratury - dodała.

Rzeczniczka policji przekazała również, że prokuratura "ani nie wykluczyła, ani nie potwierdziła udziału osób trzecich w śmierci aktorki. Prokurator nadzorujący śledztwo w tej sprawie zlecił wykonanie sekcji zwłok, która ma pomóc ustalić przyczyny śmierci kobiety.

Śmierć Magdaleny Majtyki. Teatr odwołuje spektakle

W związku ze śmiercią Magdaleny Majtyki Teatr Muzyczny Kapitol poinformował o odwołaniu weekendowych spektakli. Zmarła aktorka od lat była związana z tą sceną.

"W związku z tragicznym zdarzeniem jesteśmy zmuszeni odwołać wszystkie - sobotnie i niedzielne (7 i 8.03) - spektakle Teatru Małego Widza w Capitolu. Przepraszamy, z nadzieją na Państwa zrozumienie w tej trudnej dla nas, wyjątkowej sytuacji" - napisał teatr w oświadczeniu.

Magdalena Majtyka nie żyje. Aktorka zaginęła w środę

41-letnia Magdalena Majtyka zaginęła w środę wieczorem. Ostatni raz była widziana we Wrocławiu. O jej zaginięciu informowała wrocławska policja, która rozpoczęła poszukiwania oraz mąż aktorki Piotr Bartos będący reżyserem i operatorem.

W piątek popołudniu policja odnalazła samochód należący do kobiety w miejscowości Biskupice Oławskie, znajdującej się ok. 45 km na południowy wschód od Wrocławia. Niedługo później niedaleko znaleziono również ciało aktorki.

Magdalena Majtyka była aktorką teatralną, filmową i serialową. Wystąpiła m.in. w filmie "Pan Samochodzi i Templariusze", a także licznych serialach, w tym w "Na Wspólnej", "1670", "Ojciec Mateusz", "Pierwsza Miłość" czy "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny".

