Sanepid wykrył przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości liczby bakterii z grupy coli w wodociągu sieciowym Święta Katarzyna. Zaopatruje on miejscowości Święta Katarzyna, Grodziszów, Sulęcin, część Sulimowa, część Siechnic, Radwanice.

"Z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenie woda nie nadaje się do użycia" - podano w środę w komunikacie wrocławskiego sanepidu.

Dolnośląskie. Sześć miejscowości pozbawionych wody pitnej

Mieszkańcy miejscowości, do których dostarczana jest woda z wodociągu sieciowego Święta Katarzyna nie powinni spożywać wody z kranu, ani używać jej do przygotowywania posiłków. Woda nie może być również wykorzystywana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, prania. Nie nadaje się do mycia, kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień.

To kolejny w ostatnich tygodniach przypadek wykrycia podwyższonych wartości liczby bakterii coli w gminnych wodociągach na terenie Dolnego Śląska. Taka sytuacja wcześniej była w m.in. w gminach: Przeworno, Jordanów Śl., Ziębice czy Mirsk.

