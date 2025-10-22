Skażona woda w Dolnośląskiem. Problem mieszkańców sześciu miejscowości

Marcin Boniecki

Woda w sześciu podwrocławskich miejscowościach nie nadaje się do spożycia. Jak poinformowała w środę Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, w jednym z wodociągów stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości liczby bakterii coli.

Dolnośląskie. Sześć miejscowości bez wody zdatnej do spożycia z powodu bakterii coli
Sanepid wykrył przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości liczby bakterii z grupy coli w wodociągu sieciowym Święta Katarzyna. Zaopatruje on miejscowości Święta Katarzyna, Grodziszów, Sulęcin, część Sulimowa, część Siechnic, Radwanice.

"Z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenie woda nie nadaje się do użycia" - podano w środę w komunikacie wrocławskiego sanepidu.

Dolnośląskie. Sześć miejscowości pozbawionych wody pitnej

Mieszkańcy miejscowości, do których dostarczana jest woda z wodociągu sieciowego Święta Katarzyna nie powinni spożywać wody z kranu, ani używać jej do przygotowywania posiłków. Woda nie może być również wykorzystywana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, prania. Nie nadaje się do mycia, kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień.

To kolejny w ostatnich tygodniach przypadek wykrycia podwyższonych wartości liczby bakterii coli w gminnych wodociągach na terenie Dolnego Śląska. Taka sytuacja wcześniej była w m.in. w gminach: Przeworno, Jordanów Śl., Ziębice czy Mirsk.

