"Uwaga! Woda niezdatna do spożycia w m. Nowa Wieś Niemczańska. Śledź komunikaty urzędu gminy" - czytamy w komunikacie wysłanym do odbiorców przebywających w pow. dzierżoniowskim.

Urząd Miasta i Gminy Niemcza wprowadził zakaz używania wody w miejscowości, zarówno do celów spożywczych, jak i kąpieli oraz prania.

Alert RCB na Dolnym Śląsku. Woda skażona bakterią coli

"Woda może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych" - czytamy w ogłoszeniu skierowanym do mieszkańców gminy.

Jednocześnie poinformowano, że woda zdatna do picia dostarczana będzie beczkowozem. Pierwszy kurs odbywał się we wtorek od godz. 13:00 do 14:00. Drugi rozpoczął się o 17:00 i zakończy się o 19:00.

Również w środę mieszkańcy będą mogli zaopatrzyć się w świeżą wodę prosto z beczkowozu. Według harmonogramu kursy odbywać się będą w godz. 9:00-11:00, 13:00-14:00 i 17:00-19:00. Niewykluczone, że woda dostarczana będzie również w kolejnych dniach.

Urzędnicy z Niemczy informują również o zagrożeniu w miejscowości Piotrówek. Tam również woda nie jest zdatna do spożycia. Z informacji opublikowanej na stronie gminy dowiadujemy się, że woda dla mieszkańców została już dostarczona. Można ją pobierać z beczkowozu znajdującego się przy stadninie koni.

