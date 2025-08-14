Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w miejscowości Górka Sobocka (woj. dolnośląskie).

- Po godz. 21:30 policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży samochodu marki alfa romeo. Na miejsce został wysłany patrol. W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli poszukiwany pojazd i podjęli próbę zatrzymania go do kontroli - powiedziała w rozmowie z Interią asp. sztab. Aleksandra Bezrąk z KPP w Strzelinie.

Górka Sobocka. Dramatyczny pościg za złodziejem samochodu

Na widok radiowozu złodziej zaczął jednak uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg.

- Ponieważ panowały trudne warunki drogowe, a z uciekającego pojazdu wydobywał się gęsty dym, który utrudniał widoczność, policjant siedzący za kierownicą postanowił zatrzymać radiowóz. Niestety, podczas hamowania stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu - wyjaśniła policjantka.

Chwilę później policyjne auto stanęło w płomieniach i doszczętnie spłonęło. Mimo że całe zdarzenie wyglądało dramatycznie, policjantom jadącym radiowozem nic poważnego się nie stało.

- Wyszli z pojazdu o własnych siłach. Mają jedynie drobne otarcia i stłuczenia - powiedziała asp. sztab. Aleksandra Bezrąk.

Sprawca kradzieży został zatrzymany

Złodziej zdołał uciec. W nocy policjanci odnaleźli porzucony skradziony pojazd. Rozpoczęły się poszukiwania sprawcy. Mężczyznę udało się zatrzymać w czwartek rano.

- To 21-letni mieszkaniec powiatu strzelińskiego. Trwają z nim czynności. Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu i środków odurzających w organizmie. Wyniki nie są jednak jeszcze znane - przekazała policjantka.

Funkcjonariuszka dodała, że zatrzymany 21-latek może usłyszeć dwa zarzuty: kradzieży pojazdu oraz niezatrzymania się do kontroli.

