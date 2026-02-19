W skrócie Dolnośląskie Kuratorium Oświaty ujawniło wyniki kontroli w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze po śmierci 11-letniej uczennicy Danusi.

W raporcie wskazano na niewykorzystanie narzędzi do monitorowania dobrostanu uczniów oraz brak udokumentowanej reakcji szkoły na sygnały o nieprawidłowościach.

W sprawie śmierci Danusi podejrzewana jest 12-letnia uczennica, a zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli prawa, sprawczyni może trafić do poprawczaka do 24. roku życia.

O wynikach działań Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty poinformowało Radio Wrocław, które dotarło do tego dokumentu. W raporcie wskazano m.in., że w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze stosowano tzw. "karty samooceny ucznia", za pomocą których mierzono dobrostan dzieci i młodzieży.

Śmierć 11-latki z Jeleniej Góry. W szkole wykryto uchybienia

Uczniowie co roku wypełniali wspomniane karty informacjami na temat tego, jak czują się w szkole. Za pomocą kwestionariusza mogli też zgłaszać różne nieprawidłowości. Kontrola wykazała, że szkoła nie podjęła żadnych działań w związku z sygnałami od dzieci i młodzieży o nieprawidłowościach w placówce.

Podkreślono, że szkoła nie potrafiła przedstawić kuratorium stosownej dokumentacji udowadniającej podjęcie takich czynności.

Jako kolejne uchybienie przedstawiono fakt, że jedna osoba sprawowała trzy funkcje: wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego. W ocenie kuratorium nie da się efektywnie realizować tylu obowiązków jednocześnie. W nawiązaniu do tej sytuacji placówce zalecono wzmocnienie nadzoru pedagogicznego i poprawienie wsparcia oferowanego uczniom.

Szkoła ma siedem dni na wniesienie zastrzeżeń do protokołu pokontrolnego.

Tragedia w Jeleniej Górze. Zbrodni mogła dokonać 12-latka

Do zbrodni w Jeleniej Górze doszło w połowie grudnia ubiegłego roku. Wówczas w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 10 odnaleziono zostało ciało 11-letniej uczennicy, Danusi. Sprawę przejęła Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze, informując, że "podejrzewany jest czyn wypełniający znamiona przestępstwa".

Niedługo później media obiegły informacje, że odpowiedzialna za morderstwo może być kolejna uczennica, starsza od zmarłej uczennicy o rok. Zabezpieczone zostało także narzędzie zbrodni, którym zabita miała zostać Danusia.

Nawet jeżeli młodej dziewczynie zostanie udowodniona wina, to nie trafi ona do więzienia. Jak tłumaczył dwa dni po tragedii Waldemar Żurek, "tutaj będziemy mogli mówić tylko o umieszczeniu w poprawczaku".

W rozmowie z Polskim Radiem minister sprawiedliwości i prokurator generalny tłumaczył, że dziewczynka może zostać tam umieszczona na wiele lat, nawet do chwili ukończenia 24. roku życia.

