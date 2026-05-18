W skrócie Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk odwołał Renatę Granowską i Michała Młyńczaka ze stanowisk wiceprezydentów po cofnięciu im rekomendacji przez regionalną Koalicję Obywatelską.

Poparcie KO dla absolutorium dla Jacka Sutryka wiązało się z porozumieniem zakładającym wymianę wiceprezydentów na kandydatów wskazanych przez lidera KO Michała Jarosa.

Zapowiedziano, że nowymi wiceprezydentami zostaną Piotr Roman oraz Mateusz Żak, których nominacja jest przewidywana na wtorek.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zmiana na stanowisku wiceprezydentów Wrocławia z ramienia KO była spodziewana już pod koniec kwietnia. Wówczas prezydent Wrocławia Jacek Sutryk dzięki głosom KO (największych klub w Radzie Miejskiej Wrocławia) otrzymał absolutorium za 2025 rok.

Poparcie tego klubu było efektem porozumienia Sutryka z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem. Według wcześniejszych doniesień lokalnych mediów, w zamian za poparcie prezydent Wrocławia zgodził się na wymianę swoich dwóch wiceprezydentów: Renaty Granowskiej (wcześniej wykluczonej z KO) i Michała Młyńczaka na osoby wskazane przez Jarosa: Mateusza Żaka oraz Grzegorza Romana.

Zmiany we władzach Wrocławia. Stanowiska tracą Granowska i Młyńczak

Granowska, wcześniej jako szefowa struktur powiatowych KO, była sygnatariuszką podpisania umowy koalicyjnej z Sutrykiem. Pakt ten był przedmiotem ostrego sporu w dolnośląskiej KO.

Zdaniem Jarosa Granowska postąpiła samowolnie i bez konsultacji z władzami partyjnymi. Dlatego właśnie stanęła przed sądem partyjnym, a składy w dwóch instancjach podzieliły zdanie Jarosa, co skończyło się jej wykluczeniem z formacji.

Wrocław. Zmiany na stanowiskach wiceprezydentów miasta

W poniedziałek Sutryk poinformował o odwołaniu Granowskiej i Młyńczaka z funkcji wiceprezydentów miasta. W oświadczeniu wskazał, że powodem tej decyzji jest uchwała Zarządu Miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego Koalicji Obywatelskiej o cofnięciu rekomendacji do pełnienia funkcji wiceprezydentów dla Granowskiej i Młyńczaka.

Prezydent Wrocławia podziękował ustępującym zastępcom. "Zawsze mogłem liczyć na ich wsparcie w prowadzeniu spraw naszego miasta. Chciałbym, aby ich doświadczenie oraz wiedza nadal były wykorzystywane w pracy na rzecz rozwoju Wrocławia" - podkreślił Sutryk.

Według wcześniejszych zapowiedzi nowymi wiceprezydentami zostaną Piotr Roman oraz Mateusz Żak. Mają zostać nominowani najprawdopodobniej we wtorek.

Były szef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'' o sojuszu z USA: Wotum nieufności Amerykanów do naszego rządu Polsat News