Roszady we władzach polskiej metropolii. Odchodzi dwoje wiceprezydentów

Aleksandra Czurczak

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk odwołał w poniedziałek ze stanowisk wiceprezydentów miasta: Renatę Granowską i Michała Młyńczaka. Decyzja ma związek z cofnięciem im rekomendacji przez dolnośląskie struktury Koalicji Obywatelskiej. Według wcześniejszych ustaleń ich miejsca mają zająć wskazani przez KO Piotr Roman oraz Mateusz Żak.

Renata Granowska i Michał Młyńczak na tle Urzędu Miasta we Wrocławiu
  • Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk odwołał Renatę Granowską i Michała Młyńczaka ze stanowisk wiceprezydentów po cofnięciu im rekomendacji przez regionalną Koalicję Obywatelską.
  • Poparcie KO dla absolutorium dla Jacka Sutryka wiązało się z porozumieniem zakładającym wymianę wiceprezydentów na kandydatów wskazanych przez lidera KO Michała Jarosa.
  • Zapowiedziano, że nowymi wiceprezydentami zostaną Piotr Roman oraz Mateusz Żak, których nominacja jest przewidywana na wtorek.
Zmiana na stanowisku wiceprezydentów Wrocławia z ramienia KO była spodziewana już pod koniec kwietnia. Wówczas prezydent Wrocławia Jacek Sutryk dzięki głosom KO (największych klub w Radzie Miejskiej Wrocławia) otrzymał absolutorium za 2025 rok.

Poparcie tego klubu było efektem porozumienia Sutryka z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem. Według wcześniejszych doniesień lokalnych mediów, w zamian za poparcie prezydent Wrocławia zgodził się na wymianę swoich dwóch wiceprezydentów: Renaty Granowskiej (wcześniej wykluczonej z KO) i Michała Młyńczaka na osoby wskazane przez Jarosa: Mateusza Żaka oraz Grzegorza Romana.

Zmiany we władzach Wrocławia. Stanowiska tracą Granowska i Młyńczak

Granowska, wcześniej jako szefowa struktur powiatowych KO, była sygnatariuszką podpisania umowy koalicyjnej z Sutrykiem. Pakt ten był przedmiotem ostrego sporu w dolnośląskiej KO.

Zdaniem Jarosa Granowska postąpiła samowolnie i bez konsultacji z władzami partyjnymi. Dlatego właśnie stanęła przed sądem partyjnym, a składy w dwóch instancjach podzieliły zdanie Jarosa, co skończyło się jej wykluczeniem z formacji.

Wrocław. Zmiany na stanowiskach wiceprezydentów miasta

W poniedziałek Sutryk poinformował o odwołaniu Granowskiej i Młyńczaka z funkcji wiceprezydentów miasta. W oświadczeniu wskazał, że powodem tej decyzji jest uchwała Zarządu Miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego Koalicji Obywatelskiej o cofnięciu rekomendacji do pełnienia funkcji wiceprezydentów dla Granowskiej i Młyńczaka.

Prezydent Wrocławia podziękował ustępującym zastępcom. "Zawsze mogłem liczyć na ich wsparcie w prowadzeniu spraw naszego miasta. Chciałbym, aby ich doświadczenie oraz wiedza nadal były wykorzystywane w pracy na rzecz rozwoju Wrocławia" - podkreślił Sutryk.

Według wcześniejszych zapowiedzi nowymi wiceprezydentami zostaną Piotr Roman oraz Mateusz Żak. Mają zostać nominowani najprawdopodobniej we wtorek.

