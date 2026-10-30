W skrócie 55-letni obywatel Rosji został zatrzymany w Świdnicy pod zarzutem prowadzenia działań na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zabezpieczonych nośnikach mężczyzny funkcjonariusze znaleźli setki tysięcy plików z dokumentacją ważnej infrastruktury kolejowej w Polsce i za granicą.

Sąd podjął decyzję o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu za zarzucane czyny grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż pięć lat.

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Jak podano w piątek w policyjnym komunikacie, funkcjonariusze, analizując materiały zgromadzone na posiadanych przez mężczyznę nośnikach pamięci, ujawnili setki tysięcy plików o podobnej tematyce, stanowiące dokumentację fotograficzną różnych miejsc i ważnych obiektów komunikacyjnych - nie tylko na terenie Polski.

Do zatrzymania 55-latka doszło w czasie policyjnych działań, które związane były bezpośrednio z zabezpieczeniem meczu piłki nożnej odbywającego się na terenie Świdnicy. Po zakończonym spotkaniu policjanci patrolowali miasto, sprawdzając, czy gdzieś nie gromadzą się pseudokibice.

W trakcie tych działań zauważyli osobowego Volkswagena, zaparkowanego przy niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Znajdował się w nim mężczyzna, który szybko wycofał się i odjechał, gdy tylko zauważył mundurowych. Policjanci pojechali w tym samym kierunku i w pobliżu wiaduktu kolejowego ponownie zauważyli ten sam pojazd.

Rosjanin zatrzymany w Świdnicy. Fotografował infrastrukturę kolejową

Jak przekazała policja, mężczyzna znajdował się obok auta, a na widok funkcjonariuszy stał się nerwowy i próbował szybko wrócić do samochodu. Policjanci podjęli wobec niego interwencję, w trakcie której okazało się, że posiada przy sobie profesjonalny sprzęt fotograficzny, którym wykonywał zdjęcia pociągów oraz infrastruktury kolejowej.

Mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Ustalono, że do Polski przyjechał zawodowo.

Świdniccy policjanci weszli we współpracę z funkcjonariuszami z wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i podczas analizy zabezpieczonego sprzętu ujawnili setki tysięcy plików o zbliżonej do siebie tematyce. Na fotografiach znajdowały się m.in. obiekty ważnej infrastruktury kolejowej i komunikacyjnej, w tym także określanej mianem krytycznej.

Rosjanin trafi do aresztu. Poważne zarzuty

55-latek został zatrzymany, a następnie w wyniku współpracy z Prokuraturą Rejonową w Świdnicy, usłyszał zarzuty art. 130 par. 1 Kodeksu karnego. Mowa o działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP, w ten sposób, że wykonywał fotografie elementów infrastruktury kolejowej, komunikacyjnej oraz obiektów produkcyjnych z zamiarem ich przekazania obcemu wywiadowi.

Policjanci zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i fotograficzny, telefony komórkowe, laptopy oraz dyski przenośne i zewnętrzne o dużej pojemności, a także kilka różnych dokumentów tożsamości.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy dał podstawy do skierowania do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd zdecydował, że mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za tego rodzaju przestępstwo grozić może kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż pięć lat.

Do sprawy odniósł się również rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"Obce służby nie odpuszczają, polskie służby skutecznie działają!" - napisał na platformie X. Zwrócił uwagę, że w postępowaniach dotyczących szpiegostwa i dywersji prowadzonych przez ABW od 1 stycznia 2024 roku status podejrzanego uzyskało 90 osób.



