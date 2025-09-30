Wykluczeni radni to: Magdalena Brodowska, Przemysław Czarnecki, Łukasz Lach, Marcin Krzyżanowski, Paweł Kura, Krzysztof Mróz i Ewelina Szydłowska-Kędziera.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej Jarosław Kaczyński odwiedził stolicę Dolnego Śląska w poniedziałek w ramach cyklu spotkań z wyborcami "Wygrała Polska". Zdjęcie ze spotkania prezesa PiS z wyborcami umieścił w swoich social mediach właśnie wykluczony Przemysław Czarnecki.

"Jarosław Kaczyński we Wrocławiu 'Niemcy nigdy nie dostały tak po głowie, tak jak powinny'" - brzmiał opis fotografii.

Sejmik wojewódzki we Wrocławiu. Radni PiS wykluczeni z klubu

Informację w sprawie wykluczeniu siedmiu radnych potwierdziła radna sejmiku Ewelina Szydłowska-Kędziera, ale uchyliła się od szerszego komentarza.

- Zgodnie z moją wiedzą to prawda. Nie będziemy tego komentować na ten moment. Prawdopodobnie jutro rano będziemy publikować oświadczenie. Jak opublikujemy wspólne oświadczenie, to wtedy też chętnie udzielimy komentarza - powiedziała.

Radni, którzy pozostali w klubie PiS i reprezentują tę partię w sejmiku województwa dolnośląskiego to: Tytus Czartoryski, Paweł Grabek, Damian Mrozek, Piotr Karwan (przewodniczący klubu), Andrzej Kredkowski i Małgorzata Calińska-Mayer. Dokładnie taki skład klubu można od wtorku znaleźć na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dolny Śląsk. Jarosław Kaczyński wykluczył siedmiu radnych z klubu PiS

Lokalne media donoszą, że powodem zmian były tarcia w klubie PiS i stosunek części jego radnych do decyzji władz regionu.

Decyzja prezesa PiS nie wpłynęła na zmianę układu sił w sejmiku województwa. Koalicja Obywatelska posiada w nim 16 radnych i razem z Polskim Stronnictwem Ludowym i Bezpartyjnymi Samorządowcami (5 radnych) tworzy koalicję.

Zmiany w klubie radnych zbiegły się w czasie z wizytą we Wrocławiu prezesa PiS. Jarosław Kaczyński odwiedził stolicę Dolnego Śląska w poniedziałek w ramach cyklu spotkań z wyborcami "Wygrała Polska".

