Jarosław Kaczyński wykluczył siedmiu radnych z klubu reprezentującego jego partię w sejmiku województwa dolnośląskiego. Jednym z nich jest Przemysław Czarnecki, który zaledwie dzień wcześniej umieścił w mediach społecznościowych zdjęcie lidera Prawa i Sprawiedliwości z pochwałami. Decyzja Kaczyńskiego oznacza, że z trzynastu radnych PiS w klubie pozostało sześciu. Nie wpłynęło to jednak na zmianę władzy w sejmiku.

Dolny Śląsk. Jarosław Kaczyński wykluczył siedmiu radnych z klubu PiS
Dolny Śląsk. Jarosław Kaczyński wykluczył siedmiu radnych z klubu PiSMARCIN BANASZKIEWICZ / FotoNews Agencja FORUM

Wykluczeni radni to: Magdalena Brodowska, Przemysław Czarnecki, Łukasz Lach, Marcin Krzyżanowski, Paweł Kura, Krzysztof Mróz i Ewelina Szydłowska-Kędziera.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej Jarosław Kaczyński odwiedził stolicę Dolnego Śląska w poniedziałek w ramach cyklu spotkań z wyborcami "Wygrała Polska". Zdjęcie ze spotkania prezesa PiS z wyborcami umieścił w swoich social mediach właśnie wykluczony Przemysław Czarnecki. 

    "Jarosław Kaczyński we Wrocławiu 'Niemcy nigdy nie dostały tak po głowie, tak jak powinny'" - brzmiał opis fotografii.

    Sejmik wojewódzki we Wrocławiu. Radni PiS wykluczeni z klubu

    Informację w sprawie wykluczeniu siedmiu radnych potwierdziła radna sejmiku Ewelina Szydłowska-Kędziera, ale uchyliła się od szerszego komentarza.

    - Zgodnie z moją wiedzą to prawda. Nie będziemy tego komentować na ten moment. Prawdopodobnie jutro rano będziemy publikować oświadczenie. Jak opublikujemy wspólne oświadczenie, to wtedy też chętnie udzielimy komentarza - powiedziała.

    Radni, którzy pozostali w klubie PiS i reprezentują tę partię w sejmiku województwa dolnośląskiego to: Tytus Czartoryski, Paweł Grabek, Damian Mrozek, Piotr Karwan (przewodniczący klubu), Andrzej Kredkowski i Małgorzata Calińska-Mayer. Dokładnie taki skład klubu można od wtorku znaleźć na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

      Dolny Śląsk. Jarosław Kaczyński wykluczył siedmiu radnych z klubu PiS

      Lokalne media donoszą, że powodem zmian były tarcia w klubie PiS i stosunek części jego radnych do decyzji władz regionu.

      Decyzja prezesa PiS nie wpłynęła na zmianę układu sił w sejmiku województwa. Koalicja Obywatelska posiada w nim 16 radnych i razem z Polskim Stronnictwem Ludowym i Bezpartyjnymi Samorządowcami (5 radnych) tworzy koalicję.

      Zmiany w klubie radnych zbiegły się w czasie z wizytą we Wrocławiu prezesa PiS. Jarosław Kaczyński odwiedził stolicę Dolnego Śląska w poniedziałek w ramach cyklu spotkań z wyborcami "Wygrała Polska".

