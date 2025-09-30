Radni PiS wykluczeni z klubu. Decyzję podjął Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński wykluczył siedmiu radnych z klubu reprezentującego jego partię w sejmiku województwa dolnośląskiego. Jednym z nich jest Przemysław Czarnecki, który zaledwie dzień wcześniej umieścił w mediach społecznościowych zdjęcie lidera Prawa i Sprawiedliwości z pochwałami. Decyzja Kaczyńskiego oznacza, że z trzynastu radnych PiS w klubie pozostało sześciu. Nie wpłynęło to jednak na zmianę władzy w sejmiku.
Wykluczeni radni to: Magdalena Brodowska, Przemysław Czarnecki, Łukasz Lach, Marcin Krzyżanowski, Paweł Kura, Krzysztof Mróz i Ewelina Szydłowska-Kędziera.
Przypomnijmy, że dzień wcześniej Jarosław Kaczyński odwiedził stolicę Dolnego Śląska w poniedziałek w ramach cyklu spotkań z wyborcami "Wygrała Polska". Zdjęcie ze spotkania prezesa PiS z wyborcami umieścił w swoich social mediach właśnie wykluczony Przemysław Czarnecki.
"Jarosław Kaczyński we Wrocławiu 'Niemcy nigdy nie dostały tak po głowie, tak jak powinny'" - brzmiał opis fotografii.
Sejmik wojewódzki we Wrocławiu. Radni PiS wykluczeni z klubu
Informację w sprawie wykluczeniu siedmiu radnych potwierdziła radna sejmiku Ewelina Szydłowska-Kędziera, ale uchyliła się od szerszego komentarza.
- Zgodnie z moją wiedzą to prawda. Nie będziemy tego komentować na ten moment. Prawdopodobnie jutro rano będziemy publikować oświadczenie. Jak opublikujemy wspólne oświadczenie, to wtedy też chętnie udzielimy komentarza - powiedziała.
Radni, którzy pozostali w klubie PiS i reprezentują tę partię w sejmiku województwa dolnośląskiego to: Tytus Czartoryski, Paweł Grabek, Damian Mrozek, Piotr Karwan (przewodniczący klubu), Andrzej Kredkowski i Małgorzata Calińska-Mayer. Dokładnie taki skład klubu można od wtorku znaleźć na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Dolny Śląsk. Jarosław Kaczyński wykluczył siedmiu radnych z klubu PiS
Lokalne media donoszą, że powodem zmian były tarcia w klubie PiS i stosunek części jego radnych do decyzji władz regionu.
Decyzja prezesa PiS nie wpłynęła na zmianę układu sił w sejmiku województwa. Koalicja Obywatelska posiada w nim 16 radnych i razem z Polskim Stronnictwem Ludowym i Bezpartyjnymi Samorządowcami (5 radnych) tworzy koalicję.
Zmiany w klubie radnych zbiegły się w czasie z wizytą we Wrocławiu prezesa PiS. Jarosław Kaczyński odwiedził stolicę Dolnego Śląska w poniedziałek w ramach cyklu spotkań z wyborcami "Wygrała Polska".